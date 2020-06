¿Por qué tengo orgasmos solo con un vibrador y no en el sexo?

Alcanzar los orgasmos solo con un vibrador puede ser normal, pero es importante experimentar otras formas de estimulación sexual

Los juguetes sexuales son una excelente forma de romper la rutina sexual y experimentar nuevas sensaciones, incluso pueden ser buenos aliados al autoexplorar el cuerpo por medio de la masturbación, no obstante, cada vez son más frecuentes los casos en que se logran los orgasmos solo con un vibrador y no en el sexo, ¿por qué?

¿Acaso es posible desarrollar una adicción al vibrador? Expertos señalan que como tal no es posible, pero si hay altas probabilidades de verlo como un objeto "fetiche", ya que es el único medio por el que se consigue el clímax sexual.

Si te encanta pasar un momento a solas con tu vibrador, pero ahora ya no disfrutas de las relaciones sexuales tanto como antes, esta información te interesa.

Orgasmos solo con un vibrador

El sexólogo y psiquiatra Walter Ghedin indica que no existe la adicción al vibrador, pero en muchos casos, la persona necesita de la estimulación con este juguete sexual para lograr el máximo de excitación sexual. Puede utilizarse a solas o con la pareja, aunque en este último caso, resulta más importante el contacto con el vibrador que con la persona.

La masturbación frecuente con un vibrador favorece que el orgasmo solo ocurra en esos momentos y no durante el sexo, pues la persona aprende a conocerse a la perfección y hasta crea expectativas irreales del desempeño de su compañero en la cama.

Tal como sucedió con Leanne, una joven de 28 años que compartió a la BBC cómo el vibrador la ayudó a experimentar su primer orgasmo cuando tenía 21, pero también hizo que, con los años, solo pudiera tener placer usándolo.

"Me di cuenta de que no puedo tener un orgasmo a menos que use exactamente ese vibrador, recostada en la misma posición que la primera vez. Es como si nunca le hubiese sido infiel a mi vibrador. A pesar de haber experimentado mucho siempre tengo que regresar a lo mismo si quiero acabar. Es como si hubiese alcanzado este hito pero no pudiera seguir avanzando. Me preocupa pensar que estoy 'enganchada" a ese vibrador", dice.

Síndrome de la vagina muerta

El caso de Leanne no es el único, cientos de mujeres señalan que han pasado por lo mismo y hasta existe una condición relacionada con ello, denominado el síndrome de la vagina muerta y que hace referencia a la insensibilidad en los genitales después de usar frecuentemente un vibrador. Aunque es muy popular, no tiene fundamento científico.

En opinión de Lela Frodsham, portavoz del Colegio Real de Obstetras y Ginecólogos de Reino Unido, si una mujer solo puede tener un orgasmo en una posición, usando un juguete sexual o con su mano, y está feliz, no hay nada de qué preocuparse. Sin embargo, no se debe olvidar que las mujeres pueden llegar al clímax con distintos métodos y se deben probar varios de ellos para saber cómo hacerlo. Se estima que cerca del 37% de mujeres con vida sexual activa, necesitan la estimulación del clítoris para llegar al orgasmo. Otras pueden alcanzarlo con la penetración, mientras que algunas afortunadas solo necesitan la estimulación de sus pezones.

Lo que hace el vibrador es estimular de forma intensa y rápida el clítoris y las áreas circundantes, lo que hace que la excitación se produzca mucho más rápido que por otros métodos. Pero no hay evidencia de que usarlo lleve a la pérdida de sensibilidad vaginal o algún tipo de adicción física.

¿Cómo volver a tener orgasmos en el sexo?

Necesitar del vibrador para un orgasmo puede ser normal porque nos acostumbramos a una sensación y por eso, las nuevas tardan más tiempo en funcionar. Si ese es el caso, la recomendación es dejar de usar el juguete sexual al menos seis semanas, hasta que el cuerpo se acostumbre a nuevas formas de estimulación.

También es ideal bajar la velocidad del vibrador o cambiar a un modelo que tenga otras formas de estimulación. Al principio costará trabajo, pero vale la pena ser paciente para sentir orgasmos con otros métodos.

Finalmente, si tienes orgasmos solo con un vibrador, puedes hacer uso de otros recursos como las fantasías sexuales y la literatura erótica, así como distintas técnicas de masturbación femenina. Si el problema persiste, no dudes en buscar ayuda de un sexólogo. No te avergüences, es algo más común de lo que te imaginas.

