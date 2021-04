¿Por qué tener tatuajes puede influir en tu vida sexual?

Los tatuajes crean prejuicios en algunas personas, tanto positivos como negativos y en el terreno sexual no es la excepción. Estudios han demostrado que tener tatuajes puede influir en la vida sexual, ¿cómo es eso posible? Sigue leyendo para saber todo al respecto.

Llenar de tinta la piel es algo que a muchas personas les encanta, pues les permite plasmar en su cuerpo un dibujo, frase o diseño que haga referencia a algo muy especial en su vida.

Lo que pocos saben es que los tatuajes pueden influir mucho en la percepción que se tiene sobre alguien, lo que, a su vez, tiene un impacto en la vida sexual de pareja.

Tatuajes pueden influir en la vida sexual

Existe una filia sexual por la gente tatuada, se llama estigmatofilia y tiene una explicación científica. Se trata de una atracción y excitación que algunos sienten por personas que tienen tatuajes o perforaciones (piercing). La atracción surge porque han transformado su cuerpo.

Para los expertos, se trata de una parafilia, ya que no hace referencia únicamente a que a una persona le gusten los tatuajes en el cuerpo del otro en el sexo, sino que no sienten ningún tipo de excitación sexual si la otra persona no posee estas características.

La parafilia es un comportamiento sexual en el que el placer no se encuentra a través de la penetración o en la cópula, sino en otras características que acompañan al encuentro sexual, en este caso, los tatuajes.



Tatuados tienen más parejas sexuales

Al respecto, un grupo de investigadores de la Universidad de Miami encontró que las personas tatuadas tienen muchas más probabilidades de tener un mayor número de parejas sexuales que los que no.

Según The Daily Mirror, para realizar el estudio, los investigadores encuestaron a 2.008 adultos con o sin tatuajes y vieron que las personas con diseños en la piel tenían más probabilidades de ser fumadores y de tener más relaciones sexuales con personas distintas.

¿Por qué los tatuajes son tan atractivos?

Como ya lo mencionamos, algunos profesionales comparan la atracción de algunas personas por los tatuajes con la excitación que pueden causar otros elementos como los pies, los zapatos, la lencería, los disfraces, la suciedad o los labios carnosos, es decir, se considera como un acto fetichista.

Lo cierto es que los tatuajes pueden ser extremadamente seductores, un símbolo de virilidad, coraje y deseo por sobresalir de la multitud y convierten a quienes los llevan en mucho más atractivos a los ojos del mundo.

Una encuesta llevada a cabo entre 5,000 personas reveló que los hombres tatuados también son vistos como más atrevidos y desinhibidos en el sexo. Los datos también mostraron que las personas tatuadas se perciben como más propensas a las aventuras eróticas.

Ya lo sabes, los tatuajes pueden influir en la vida sexual y si estos diseños te encantan, entonces ya tienes una gran ventaja para disfrutar del placer como pocas personas pueden hacerlo.

