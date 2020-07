¿Por qué son tan placenteras las mordidas en el sexo?

Dar o recibir mordidas en el sexo puede ser muy placentero para algunos y los sexólogos explican las razones

SUSANA CARRASCO

SUSANA CARRASCO 29/07/2020

29/07/2020 19:14 hrs.

Las mordidas en el sexo pueden ser desagradables para algunos, mientras que, para otros, es la puerta a un intenso placer y excitación, lo que se conoce como odaxelagnia. En las relaciones sexuales cada uno tiene sus preferencias y sus fantasías, pero si eres de los que le encanta recibir mordidas traviesas en la intimidad, la siguiente información te interesa.

Aunque parece algo simple, las mordidas dicen mucho sobre el deseo sexual de una persona y no son una práctica reciente, pues se sabe que se han realizado durante años en las parejas por el efecto tan satisfactorio que pueden producir durante las relaciones.

De hecho, la sexóloga estadounidense Brenda Love, señala que existen cerca de 600 parafilias, entre las que se encuentran las mordidas en el sexo o la odaxelagnia. Muchos no entienden por qué es placentero y por ello, aquí te decimos todo lo que debes saber al respecto.

Mordidas en el sexo

Científicamente, las mordidas en el sexo se conocen como odaxelagnia y de acuerdo a un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Hawái, es algo que produce placer porque al sentir un dolor leve, como el causado por las mordidas sexys, el cerebro libera endorfinas. Estas sustancias son las responsables del placer corporal, incluyendo el sexual, por lo que, al estar en niveles elevados, nos hacen sentir excitados.

Aunque parezca algo raro, cada vez más personas disfrutan dar y recibir mordidas en el sexo y de hecho, Alfred Kinsey, un famoso sexólogo de Nueva Jersey, realizó una encuesta al respecto retomada por Milenio y encontró que más de la mitad de las personas sexualmente activas afirmaron sentirse excitados cuando los mordían durante el encuentro erótico.

Por su parte, el psicólogo y sexólogo Havelock Ellis, señala en su libro Studies in the Psychology of Sex, que el impulso de morder en las relaciones está directamente relacionado con el origen del beso, aunque también es un comportamiento salvaje, pues muchos animales machos sujetan con los dientes a la hembra para asegurar la penetración y que la eyaculación ocurra en su interior.

¿Cómo morder para más placer?

En el Kamasutra se habla de las mordidas en el sexo como una técnica erótica que eleva el placer, pero deben ocurrir preferentemente en las zonas erógenas más sensibles para ser efectivas, aunque en realidad, se puede morder cualquier lugar del cuerpo que se pueda besar.

Algunos simplemente dan unas mordidas en el cuello o los labios, pero hay quienes van más allá y dan suaves mordiscos en el pene, los testículos, el clítoris, los glúteos y los pezones, pero aquí las preferencias de cada pareja serán las que dicten qué es lo ideal, solo se debe tener cuidado de no rebasar los límites para no hacerle daño a la pareja.

Lo importante es que las mordidas en el sexo no sean violentas, sino leves e inofensivas, siempre preguntando antes a la pareja si las disfruta y si eres tú quien desea recibir los mordiscos, no tengas pena de expresarlo en la alcoba, recuerda que es algo normal que siempre que se haga con consentimiento, puede ser muy placentero y una forma de explorar nuevas sensaciones en la intimidad.

