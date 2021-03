Disfrutar más en la intimidad es algo que preocupa a muchas parejas, por lo que intentan técnicas, posiciones y otras estrategias para mantener la pasión al máximo. Sin embargo, el secreto para un mejor sexo es simplemente reírse en pareja, especialmente durante el acto sexual.

¿Por qué reírse en pareja incrementa el deseo sexual y los orgasmos? Tomarse el sexo demasiado en serio buscando la perfección puede ser contraproducente y, de hecho, estudios demuestran que unas carcajadas en la cama hacen una gran diferencia en el placer.

(Foto: Pexels)

Así que si ya intentaste de todo y sientes que tus relaciones sexuales no son lo que esperabas, tal vez sea momento de relajarse y simplemente reír en pareja.

Reírse en pareja incrementa el deseo y los orgasmos

De acuerdo con un estudio publicado en la revista Journal of Research in Personality y retomado por El País, la risa podría funcionar como el mejor de los afrodisíacos naturales.

Los investigadores demostraron que uno de los factores que más influye en la satisfacción sexual de las parejas es que sean capaces de reírse juntos, incluso de sí mismos y del otro, sobre todo cuando están haciendo el amor.

(Foto: Freepik)

TAMBIÉN LEE: ¿Cómo lograr el squirting? Guía para principiantes

En el estudio se observó una muestra de 154 parejas heterosexuales y encontraron que las mujeres que se reían con su pareja no solo se sentían más satisfechas con su relación, sino que estaban más atraídas sexualmente por su pareja. Los hombres también afirmaron estar más satisfechos con su vida sexual cuando reían en su relación.

¿Por qué la risa es el mejor afrodisíaco?

Reírse inmediatamente nos hace sentir bien, pero cuando se trata de sexo, nos ayuda a no tomar tan en serio las situaciones que no salen como lo planeamos, como cuando uno de los dos no llega al orgasmo o cuando ocurren accidentes, como los codazos mientras se desnudan, los choques de dientes y los gases vaginales.

Reírse en pareja mientras tienen sexo y en general en su relación, ayuda a que no se genere frustración y ansiedad, por lo que se disfruta mejor de los encuentros íntimos. Lejos de convertir las fallas en un problema, las ven como una anécdota divertida.

(Foto: Pexels)

Ver con humor los momentos vergonzosos del sexo nos hace sentir más conectados con la pareja y con nuestro propio cuerpo, lo que permite dejarnos llevar y claro, tener más y mejores orgasmos porque no hay presiones por ser perfectos.

Hormonas del placer

No hay duda de que la risa es clave para la satisfacción sexual en pareja y ello ocurre desde nuestro cerebro, pues reírse ayuda a liberar la tensión y el estrés, los principales enemigos del buen desempeño sexual.

Reírse en pareja durante el sexo genera endorfinas, dopamina, serotonina y adrenalina, hormonas que brindan bienestar y tienen un efecto afrodisiaco. Los orgasmos también favorecen la liberación de dichas hormonas, por lo que hay una doble ración de bienestar emocional y satisfacción.

(Foto: Freepik)

"La risa está vinculada a la felicidad y ésta la serotonina, que es la hormona clave en el enamoramiento. Cuanta más serotonina se produzca más deseo se puede sentir", explica a El Mundo la sexóloga Norma Ageitos.

Por si eso fuera poco, hay casos de personas que tienen ataques de risa durante o después de un orgasmo, potenciando los efectos positivos. También es posible experimentar un orgasmo desencadenado a raíz de un ataque de risa, todo es cuestión de dejarse llevar por el momento.

(Foto: Freepik)

Ya lo sabes, reírse en pareja incrementa el deseo sexual y los orgasmos, fortalece su relación y los hace sentir más unidos que nunca. ¡A reír se ha dicho!

SIGUE LEYENDO: 3 pasos para saber si el condón se rompió en el sexo

(Con información de El País y El Mundo)