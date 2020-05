¿Por qué no siento placer al masturbarme?

¡No te espantes!, la mayoría de las veces no es un problema físico...

ADRIÁN AGUIRRE

ADRIÁN AGUIRRE 28/05/2020

28/05/2020 19:21 hrs.

Masturbarse es una forma saludable y segura de excitarse, reducir el estrés, mejorar el sueño y liberar la tensión acumulada. ¡Es muy divertido!, pero el hecho de que te estés tocando y no sientas placer no significa que estés haciendo algo mal.

En primera, debes saber que la finalidad de la masturbación no es llegar al orgasmo, sino de explorar y descubrir tu cuerpo.

No siempre que nos masturbamos conseguimos el placer que esperamos y puede sacarte de onda, pero la mayoría de las veces no se trata de algo físico, por lo que puedes relajarte.

Puedes leer: ¿Es bueno masturbarse antes de un evento deportivo?

¿Por qué no siento placer cuando me masturbo?

Quizá es porque estás esperando llegar a un fin.

"Nuestra cultura hace un trabajo horrible al promover esto, pero deja de lado cualquier resultado como un orgasmo", menciona la terapeuta Rachel Wright, quien detalla:

"La mejor manera de aprender a masturbarse es hacerlo sin ningún objetivo final en mente"

Tal vez lo estás haciendo aun con la presión acumulada del día y por ello no tienes satisfacción que desearías. Eso aplica también como una de las razones por las que los hombres rechazan el sexo.

"Es tan impactante [para las mujeres] que simplemente no lo creen", explica la doctora en psicología y antropóloga cultural de la Universidad de Rutgers, Helen Fisher, sobre la reacción que muchas mujeres tienen cuando su pareja dice que no están de humor para tener relaciones sexuales.

Así como las mujeres pueden no llegar a querer tener sexo, los hombres tienen momentos en los que lo único que quieren es que ya se termine el día.

También te puede interesar: ¿Conoces el vibrador para hombres?

Se trata de algo que tienes que disfrutar, por lo que si quieres placer, no tendrías que hacerlo si en el fondo no quieres hacerlo. No se trata de un régimen militar, ¿sabes?

No lo hagas por hacerlo y si te quieres tocar, procura estar relajado. Es tu cuerpo y son tus sensaciones.

¡Pásala bien!