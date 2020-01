¿Por qué no me baja? 5 razones médicas de ausencia menstrual

¿Por qué no llega la menstruación aunque tenga los síntomas? 5 razones médicas de la falta de menstruación

INGRID SILVA 30/01/2020

30/01/2020 17:27 hrs.

¿Por qué no me baja?, te decimos las razones más allá del embarazo. La Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development de los National Institutes of Health (NIH), la menstruación es el sangrado vaginal normal que ocurre como parte del ciclo menstrual mensual de las mujeres.

¿De dónde proviene la menstruación? La sangre menstrual proviene del útero y sale del cuerpo a través de la vagina. El período menstrual dura en promedio 5 días, mientras que el ciclo menstrual tiene una duración aproximada de 28 días aunque varía de una mujer a otra y de un mes a otro.

Se sabe que las irregularidades durante la menstruación pueden ser indicativo de cuestiones de salud importantes; en algunos casos, el uso de las píldoras anticonceptivas o los hábitos de alimentación pueden causar irregularidades (algunas se pueden prevenir y otras no).

Por qué no llega la menstruación: 5 razones para consultar al médico

Por lo anterior, te presentamos las cinco razones médicas que pueden causar cambios en tu menstruación y que harán necesaria la consulta médica, conforme información de Mayo Clinic:

1. Repentinamente, cuando tu ciclo era regular, se convierte en irregular.

2. Tu período se detiene por más de 90 días y no se trata de embarazo.

3. Sangrado mayor a siete días.

4. Períodos menores de 21 días o más de 35 días de diferencia.

5. Sangrado muy abundante (mojar una toalla sanitaria o tampón cada una o dos horas)

Otros cambios a considerar, son el sangrado entre períodos menstruales, dolor intenso durante el período menstrual o fiebre y malestar repentino después de utilizar tampones.

Entre las causas de irregularidades o ausencia del ciclo menstrual, están el embarazo, la lactancia, trastornos de la alimentación, ejercicio en exceso, pérdida extrema de peso, síndrome de ovario poliquístico, fibromas uterinos, enfermedad inflamatoria pélvica o la insuficiencia ovárica prematura.

Aprendiendo más del ciclo menstrual y el período de ovulación...

El primer día de sangrado se considera también el primer día del ciclo menstrual, conforme el ciclo avanza y llega el quinto día, hay un aumento en los niveles de estrógenos y ese cambio hormonal produce la maduración del óvulo en los ovarios.

Posteriormente, alrededor del día 12, el óvulo abandona el ovario durante un proceso denominado ovulación que puede ocurrir entre el día 10 y el día 21.

Tarea mensual

Si quieres tener un monitoreo de tus períodos menstruales y prevenir cualquier imprevisto, te sugerimos tomar nota de los posibles cambios en tu estado de ánimo, comportamientos, sangrado entre períodos, dolor, cantidad o densidad de flujo y la fecha de finalización.

Finalmente, ante cualquier cambio o duda, es importante consultar con tu especialista y evitar seguir recomendaciones peligrosas o confusas que te produzcan temor, ansiedad o estrés.