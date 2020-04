¿Por qué mi pareja tarda mucho en llegar al orgasmo?

Cuando una persona tarda mucho en llegar al orgasmo podría ser señal de que hay trastornos físicos o emocionales que necesitan tratamiento

SUSANA CARRASCO 28/04/2020

28/04/2020 15:39 hrs.

Alcanzar el clímax sexual u orgasmo no es algo que todos logran rápidamente, pues depende de muchos factores que van desde lo físico hasta lo emocional, no se trata solo de que ocurra la penetración y por eso, hay casos en los que una persona puede tardar mucho en llegar al orgasmo. ¿Qué hacer si le ocurre a mi pareja?, ¿es porque ya no me desea? A continuación, te decimos las verdaderas razones de este problema sexual.

¿Por qué puede tardar mucho en llegar el orgasmo?

El orgasmo es el punto culminante o de mayor satisfacción sexual que se manifiesta con espasmos involuntarios en los genitales, un aumento en la frecuencia cardiaca, escalofríos y eyaculación en el caso de los hombres.

Pero no en todos los encuentros sexuales podemos disfrutar de esta experiencia o tal vez si, pero el momento tarda mucho en llegar y cuando lo hace, no es tan intenso y placentero como pensábamos que sería.

Esto ocurre por diversas razones que en algunos casos, pueden requerir de un tratamiento médico.

En el caso de los hombres, cuando tardan mucho en llegar el orgasmo se puede decir que sufren de eyaculación retardada o deterioro de la eyaculación. De acuerdo a Mayo Clinic, se trata de un trastorno en el que se necesita de mucho tiempo de estimulación sexual (30 minutos o más) para que pueda alcanzar el clímax y se libere el semen a través del pene.

Algunos hombres con eyaculación retardada incluso pueden ser incapaces de eyacular por completo, lo que podría causar dolor en los testículos y un orgasmo muy poco placentero o poco intenso.

¿Qué causa este problema? Se estima que puede desarrollarse por algunas enfermedades crónicas o como consecuencia de algunas cirugías o medicamentos, aunque la mayoría de las veces, es por causas emocionales. Si el hombre siente angustia o frustración por su rendimiento sexual, no podrá concentrarse en las sensaciones y el orgasmo probablemente se escapará.

También puede ocurrir cuando hay fatiga durante las relaciones sexuales, irritación física, problemas de pareja o pérdida de la erección.

En el caso de las mujeres, lo primero que debemos tomar en cuenta es que en ellas, el orgasmo naturalmente puede tardar un poco más, en promedio 13 minutos con una estimulación sexual adecuada.

No obstante, cuando hay una estimulación de las zonas erógenas muy brusca o si no se tomaron el tiempo de algunos previos en las relaciones sexuales, como besos apasionados, caricias, juegos sexuales o sexo oral, es probable que el orgasmo tarde mucho más que el promedio estimado.

Las causas emocionales también afectan el orgasmo femenino, pues el estrés, las preocupaciones sobre el aspecto físico o las malas experiencias del pasado también podrían dificultar llegar a la excitación suficiente para el clímax.

Para algunas mujeres es más fácil conseguir el orgasmo mediante la estimulación directa del clítoris con los dedos o la lengua o con la práctica de algunas posiciones sexuales, especialmente las que permitan que ella esté arriba.

Otro problema es que ni mujeres ni hombres saben cómo masturbar a su pareja porque no entienden las sensaciones del otro y no se toman las molestias de decirle qué hacer, cómo, con qué ritmo y en qué parte del cuerpo.

Así que si tu pareja tarda mucho en llegar al orgasmo, pregúntale qué sucede, qué necesita para lograr una excitación realmente placentera y busquen juntos la mejor solución.

Si ya intentaron nuevas formas de estimulación y de erotismo pero el problema persiste, lo ideal es visitar a un especialista en salud sexual ya que es posible que la causa requiera de un tratamiento médico.

