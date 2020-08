¿Por qué mi pareja no me hace sexo oral? 5 razones comunes

Existen varias razones por las que una pareja no hace sexo oral en la intimidad, afortunadamente, todas tienen solución

El sexo oral (cunnilingus o felación), es una de las prácticas sexuales más placenteras, sin embargo, no a todos les parece algo realmente satisfactorio y prefieren no darlo por diversas razones. Si llevas tiempo preguntándote por qué tu pareja no te hace sexo oral, aquí te damos la respuesta que tanto has buscado.

Tanto hombres como mujeres pueden experimentar situaciones que les impiden hacerle sexo oral a su amado en la intimidad, lo que claro, si no se habla puede causar muchas dudas en la pareja, quien incluso llega a pensar que no es lo suficiente atractivo o que hay algo malo en su cuerpo.

Conoce todas las razones por las que una pareja no hace sexo oral y lo que puedes hacer para solucionar este rechazo de su parte. Toma nota.

Pareja no hace sexo oral

Seguro que muchas veces has fantaseado con una sesión intensa de sexo oral en la que tu pareja estimule tus genitales con la boca y la lengua para llevarte al orgasmo de una manera muy sensual, pero siempre se queda en eso, en una simple fantasía que no ocurre porque por razones que no conoces, a tu amante no le gusta dar sexo oral, ¿qué sucede?, ¿acaso no le gusto lo suficiente? Estas son las verdaderas razones:

1. Inexperiencia

Una de las principales razones por las que una pareja no hace sexo oral es simplemente porque no tiene idea de cómo hacerlo o tiene miedo de no hacerte sentir lo suficiente para llegar al clímax por su falta de experiencia o por críticas que recibió en el pasado. El sexo requiere de práctica y aprendizaje y claro, también de tu guía para que haga los movimientos que más te gustan, así que pueden leer juntos contenidos donde se explique cómo hacer un buen cunnilingus o felación y practicar mucho.

2. Egoísmo

Hay personas a las que les gusta recibir el placer oral, pero no tanto darlo. De acuerdo con el portal UnComo, generalmente las mujeres acceden a hacerle sexo oral a su pareja para ser aceptadas o consideradas como alguien con mucha experiencia y libertad sexual, no obstante, los hombres no siempre corresponden la felación y las dejan con las ganas de disfrutarlo poniendo cientos de pretextos. Habla con tu pareja al respecto y si de plano no quiere devolver el favor, mejor replantea qué tan saludable es esa relación. Recuerda que, en el sexo, los dos deben tener satisfacción.

3. Tabúes

Las creencias de que el sexo solo consiste en las practicas con penetración vaginal persisten actualmente, y por ello, existen muchos tabúes alrededor del sexo oral, llegando a considerarse algo anormal, sucio o hasta incómodo. Si existen prejuicios debes hablar con tu pareja para que ambos estén en el mismo canal y tampoco se sienta mal por disfrutar de esta práctica sexual, sino que lo goce plenamente.

4. Falta de comunicación

La comunicación es esencial en toda relación y eso incluye el terreno sexual, pues muchas veces no decimos lo que realmente deseamos por miedo a ser rechazados o que nos consideren unos depravados. Pero si tu relación es sana, seguro que no tendrás ningún problema en expresarle a tu pareja que quieres disfrutar más del sexo oral, con ciertas posiciones o incluso, agregando elementos divertidos como lubricantes de sabores. De la misma forma, la otra persona debe decirte lo que le gustaría o lo que prefiere cambiar durante las relaciones íntimas.

5. Mala higiene corporal

A muchas personas les da asco el sexo oral debido a que hay un contacto directo de los genitales con la boca, pero no hay nada de sucio en ello, pues con una buena higiene se puede disfrutar sin problemas. Si tu pareja te hacía sexo oral y de pronto dejó de hacerlo, es probable que algo en tu limpieza íntima no esté bien, pues tal vez intentó estimular tus genitales con la boca, pero percibió un mal olor o un sabor desagradable. Intenta tener una sesión de sexo oral en la ducha para no tener problemas y antes de cada encuentro, asegúrate de lavar el pene o la vagina con agua y jabón neutro.

Son muchas las razones por las que la pareja no hace sexo oral, pero todas tienen solución si platican acerca del problema y expresan lo que realmente quieren o lo que está bloqueando el disfrute de las practicas orales.

