Notar que tu pareja no te besa en el sexo puede causar preocupación, pero el significado no siempre es negativo

SUSANA CARRASCO 06/11/2020

06/11/2020 15:24 hrs.

Los besos durante las relaciones sexuales tienen más importancia de la que se cree, por ello, algunas personas se preocupan cuando notan que esta expresión de amor hace mucho que no ocurre con el ser amado. ¿por qué mi pareja no me besa en el sexo? se preguntan y al respecto, los expertos indican que existen distintas razones.

Besar es una muestra de cariño, pero también de mucha intimidad entre dos personas, ya que es la forma de expresar lo que sentimos y claro, de elevar la excitación casi de forma inmediata.

Es normal sentir preocupación cuando la pareja ya no nos da besos apasionados como al inicio de la relación o si en los primeros encuentros sexuales tampoco ocurre, pero hay varias explicaciones. Toma nota.

Mi pareja no me besa en el sexo

De acuerdo con el consejero matrimonial y terapeuta sexual, Marty Klein, el beso es el momento más íntimo durante el sexo, por lo que, si notamos que ya no ocurre, es probable que sea una señal negativa para la relación de pareja, ya que indicaría algún tipo de distancia psicológica.

Darse besos apasionados en el sexo puede mantener activa la llama de la pasión, de lo contrario, la intimidad puede volverse monótona y poco excitante.

"Muchas personas tienen sexo antes de estar realmente excitadas y esa es una de las razones por las que el coito puede ser aburrido, porque la gente no se toma el tiempo de excitarse e involucrarse. Creemos que las relaciones sexuales harán que nos excitemos, pero luego eso no pasa", señala el especialista.

Razones detrás de la falta de besos en el sexo

El sexo debería ser un acto que ocurre después de excitarse, no para excitarse, por lo que los besos juegan un papel fundamental antes y durante el acto, porque es un compromiso sensual y erótico con alguien.

Si empiezas a salir con una pareja y no te besa en el sexo, probablemente significa que está tratando de mantenerlo casual o que no quiere que la relación dure demasiado tiempo, por lo que no se involucra con algo tan íntimo como los besos.

En caso de que estés con una pareja estable, puede indicar una distancia emocional o simplemente que su mente solo puede hacer una cosa a la vez, ya sea quitarte la ropa, frotarse contra ti o admirar cómo tu cuerpo se mueve y se excita. En ese caso, no dudes en tomar la iniciativa y dale un beso apasionado para que no olvide que te encantan.

Besos apasionados no son de adolescentes

Creer que los besos con pasión o estilo francés son para los más jóvenes es un error, pues esta expresión fomenta la cercanía entre las parejas, incluso puede ser más íntimo que el propio coito.

Así que si tu pareja no te besa en el sexo, no te apresures durante las relaciones sexuales, dense el tiempo de sentirse excitados primero con una buena sesión de besos y mantengan esa expresión durante el acto para intensificar las sensaciones.

Otro consejo para cuando la pareja no besa en el sexo, es que en el día a día se hagan el hábito de besarse cada vez que se dicen "hola" o "adiós" y sorpréndanse de vez en cuando con un beso especialmente intenso. Toma el control para hacerle saber a tu pareja cómo te gustan los besos y notarás como poco a poco se hacen presentes durante el sexo con mayor frecuencia.

(Con información de BioBioChile, Cultura Colectiva y Salud180)