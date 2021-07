¿Por qué mi pareja me deja de hablar cuando se enoja? Todas las parejas tienen conflictos durante la relación y una de las más comunes es aplicar la " ley del hielo " después de una discusión.

Existen muchas razones por las que tu pareja te deja de hablar y sin duda, es una señal de que la relación no tiene mucho futuro

Cuando las discusiones llevan a que uno de los miembros de la pareja le deje de hablar al otro o lo ignore, puede ser señal de otros problemas de fondo.

La ausencia de comunicación puede ser total o limitarse a respuestas cortas, secas o de monosílabos como "si" y "no" u "ok".

Mi pareja me deja de hablar, ¿por qué?

Esta conducta, que además se asemeja mucho al fenómeno del ghosting, puede tener diferentes objetivos y generalmente, proviene de personas inmaduras o que intentan suprimir sus emociones. Puede usarse para protegerse de un daño o, al contrario, para provocarlo en el otro.

Estas son las razones principales por las que tu pareja te deja de hablar tras una discusión o diferencia:

1. Problemas para enfrentar las emociones

Cuando no se puede ser capaz de hacer frente a las emociones causadas por la discusión, es posible buscar un escape o evitar a la pareja, porque no se tiene idea de cómo gestionar lo que se está sintiendo en el momento.

Esto puede ocurrir por miedo a decir algo que afecte la relación o que orille a ceder a hacer cosas que realmente no se desean. Es común en personas poco conectadas con sus emociones o bien en aquellas que son muy emocionales, pero que tienen dificultades para gestionarlas.

2. Como conducta defensiva

Otras de las razones por las que tu pareja te deja de hablar es que busca terminar con la discusión cortando por completo el contacto.

Se trata de una conducta defensiva que no permite resolver el conflicto en el momento, sino que sirve para retomar la conversación después y con más calma o tras preparar lo que se quiere decir.

3. Manipulación

Desgraciadamente, esta conducta también puede ser un intento de manipulación por parte de la pareja.

El silencio es incómodo y doloroso para quien lo recibe y quien está ignorando al otro, puede aprovecharse para conseguir lo que quiere. Lo hace sentir mal buscando que modifique su conducta.

En este caso, se trata de violencia psicológica, pues con el fin de contentar al otro y no perderle, la persona accede a sus deseos, lo que afecta la libertad personal.

4. Castigo

Otra de las causas de la "ley del hielo" en la pareja es un intento por lastimar al otro buscando darle un "castigo" por lo que hizo o dijo, sin importar si es algo real, como una discusión o algo imaginario, como celos.

Es una conducta inmadura que lejos de resolver el conflicto empeora las cosas y hasta refleja características abusivas.

5. Expresar enojo

En lugar de decir directamente que ciertas palabras o actitudes causan molestia, algunos simplemente optan por dejar de hablarle a la pareja o ser cortante.

Sin duda es un comportamiento inmaduro, pero también agresivo porque se busca que la otra persona "ruegue" por atención, que se dé cuenta de que hizo algo mal y pida perdón.

Así que si te preguntas por qué mi pareja me deja de hablar cuando se enoja, ya sabes que las razones no son nada positivas, al contrario, denotan mucha inmadurez emocional y problemas de comunicación, lo que puede indicar que la relación no tiene mucho futuro.

