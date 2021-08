¿Por qué mi ex sigue espiando mis redes sociales? Seguro es algo que te has preguntado más de una vez cuando descubres que le dio "like" a alguna publicación que hiciste. Antes de que te imagines cosas, te decimos cuál es el verdadero significado detrás de esto.

Muchos tienen un ex amor que dejó un bonito recuerdo y si bien no hay una amistad como tal, deciden seguir en contacto por medios de las redes sociales.

(Foto: Pexels)

Lo que puede causar confusión es el hecho de que la expareja dé señales de que ha estado espiando las redes sociales, algo que según los expertos, puede tener varios significados. Sigue leyendo para saber todo al respecto.

¿Por qué mi ex sigue espiando mis redes sociales?

Es normal que la expareja de "like" o "me gusta" a algunas cosas que compartas en redes sociales, pero cuando notas que esa persona ha estado viendo tu actividad en redes de manera constante puede ser desconcertante.

Tal vez lo primero que piensas es que todavía siente interés y no se atreve a decirlo, sin embargo, antes de crearte estas historias en la cabeza, debes conocer las posibles razones que hay detrás. Checa:

(Foto: Pexels)

1. Nada romántico

El hecho de que tu expareja vea lo que haces en redes sociales puede no tener ningún significado romántico, ya que puede que solo haya estado aburrido viendo sus redes sociales o que haya tenido curiosidad.

La experta en relaciones Jen Kirsh, detalla que, por lo general, no significa nada cuando un ex nos espía en redes, pues solo por que vea lo que haces no indica que quiera retomar la relación. Lo que es seguro es que si quisiera volver contigo no dudará en decírtelo.

(Foto: Pexels)

TAMBIÉN LEE: 5 razones por las que nunca deberías aceptar ser "la otra"

"Cualquier significado que le quieras adjudicar a esta actitud es una pérdida de tiempo", señala la experta.

2. Busca ponerse a prueba

Otra razón por la que tu ex te espía en redes sociales es que es una persona sentimental, por lo que tiene la necesidad de estar al pendiente de la vida de sus exparejas.

Esto debido a que a veces puede sentir algo de melancolía al recordar sus relaciones y también porque quiere poner a prueba sus sentimientos y saber si de verdad ya no siente nada por él o ella.

(Foto: Pexels)

3. Sigue sin superarlo

Clarissa Silva, científica conductista y creadora de la hipótesis de la felicidad, explica que la expareja también puede espiar tus redes sociales o stalkear porque no ha logrado procesar la separación, especialmente si terminaron hace poco.

Otra razón es que quiere hacer algún tipo de comparación para ver si tú ya estás mejor, si sigues con tu vida normal o la estás pasando mal.

4. Quiere llamar la atención

Finalmente, notar que tu ex sigue espiando tus redes sociales podría indicar que está buscando llamar la atención para lograr acercarse de nuevo a ti.

(Foto: Pexels)

Sin embargo, no debes sacar conclusiones tan rápido, pues es una señal muy frágil de lo que piensa de ti y no indica por completo que quiera volver contigo.

5. Celos

Tu ex puede espiar lo que haces en redes sociales simplemente por celos, ya que su ego es tan grande que no soporta la idea de que ya estés feliz con alguien más.

Es una manera de saber si ya lo olvidaste o si estás comenzando una nueva relación.

(Foto: Pinterest)

Cuando tu ex te espía en redes sociales no necesariamente indica que te extrañe o que quiera volver contigo, así que lo mejor es que no le des tantas vueltas al asunto y que intentes seguir con tu vida.

El problema empieza, de acuerdo con un artículo publicado en El Confidencial, cuando tú haces publicaciones en redes especialmente para que tu ex las vea, ya que indican que sigues enganchado a esa persona y que no lo has olvidado. Incluso puede ser señal de que tu autoestima depende de si te ve o no, así que cuidado.

SIGUE LEYENDO: ¿Qué es una relación liana y por qué siempre fracasa?

(Con información de En Pareja y El Confidencial)