Terminar una relación no es fácil y mucho menos darse cuenta de que esa persona con la que compartimos muchos momentos ya sale con alguien más. En ese contexto, una de las dudas más frecuentes que surge es ¿por qué mi ex lleva a su nueva pareja a lugares donde iba conmigo?

Aunque no lo creas, esto es algo común y puede causar mucha confusión, pues no sabemos si el ex lo hace porque en el fondo nos extraña o simplemente porque no es muy creativo.

(Foto: Pixabay)

Si estás en esta situación no te preocupes, en los siguientes párrafos te explicaremos a detalle por qué tu ex lleva a su nueva pareja a lugares donde iba contigo.

Ex lleva a su nueva pareja a lugares donde iba conmigo

Si terminaste con tu pareja y ya está con alguien más, es posible que te preguntes ¿por qué mi ex lleva a su nueva pareja a lugares donde iba conmigo? Y existen varias razones por las que eso podría ocurrir, entre las que destacan:

1. Le gusta ese lugar

La respuesta puede ser tan simple como que le encante visitar ese lugar y compartirlo con esa nueva persona especial. Tal vez se la pasa muy bien ahí y no lo relaciona con una persona en específico.

(Foto: Pixabay)

2. Lleva siempre ahí a sus citas

Muchas personas pueden no ser muy creativas a la hora de elegir dónde tener una cita, por lo que se pueden elegir lugares en los que ya han estado con otras personas en un modo romántico en lugar de descubrir nuevos lugares.

Esto podría explicar porque a veces dicen cosas como "quería mostrarte esta vista", lo que indica que ya han estado ahí muchas veces y es probable que con otras citas.

(Foto: Pixabay)

3. Busca olvidarte

Otras de las razones por las que tu ex lleva a su nueva pareja a lugares donde iba contigo es que está dolido por la ruptura y lleva intencionalmente a su nueva novia a esos espacios para de alguna forma tratar de olvidarte.

Está intentando borrar los recuerdos que tiene contigo y sobrescribir nuevos en su memoria con esa otra persona.

4. Quiere encontrarte por "casualidad"

También es posible que tu ex elija lugares a los que solía ir contigo para poder presumir de su nueva novia y que lo veas. Lo más probable es que se la pase mirando alrededor esperando a verte por "casualidad" para que te des cuenta de que ya te superó.

(Foto: Pixabay)

5. Celos

En este mismo contexto, es posible que tu ex esté tratando de llamar tu atención y darte celos porque realmente quiere volver contigo. Incluso es posible que hable de ti con su nueva pareja sin que se lo pregunten.

Otra razón es que trata de comparar a su nueva novia contigo y comprobar si tomó la decisión correcta al dejarte ir o no.

(Foto: Pexels)

Ahora ya no te preguntarás ¿por qué mi ex lleva a su nueva pareja a lugares donde iba conmigo?, pues es probable que lo haga por algunas de las razones que te comentamos.

(Con información de En Pareja y Soy Carmín)