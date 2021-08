Expertos afirman que hay muchos factores detrás de que las mujeres se identifiquen como sexualmente fluidas.

Entre ellos destacan los cambios en el clima social que han permitido que las mujeres rompan con los roles y las identidades de género convencionales, aunque eso no es lo único.

¿Por qué más mujeres son sexualmente fluidas?

De acuerdo con un artículo publicado en BBC Mundo, entre 2011 y 2019 las mujeres jóvenes en edad universitaria mostraron una tendencia mayor a alejarse de la heterosexualidad exclusiva, es decir, cada vez tenían menos relaciones románticas y sexuales solo con hombres.

Los encargados de encontrar este comportamiento fueron Sean Massey y sus colegas del Laboratorio de Investigación de Sexualidades Humanas de Binghamton en Nueva York.

Notaron que en 2019, 65% de las mujeres participantes de la investigación dijeron sentirse únicamente atraídas por hombres, mientras que en 2011, el porcentaje fue de 77%. Las mujeres que tuvieron sexo solo son hombres también disminuyeron en el transcurso de ese periodo.

Otras encuestas realizadas en Reino Unido y los Países Bajos, mostraron tendencias similares, por lo que se podría concluir que más mujeres están sintiendo más atracción por el mismo sexo, año tras año.

Movimiento feminista está rompiendo los roles establecidos

Al respecto, la profesora Elizabeth Morgan, del Springfield College en Massachusetts Estados Unidos, afirma que este cambio en la forma en que las mujeres viven su sexualidad se atribuye a varios factores.

En primer lugar, destacan los cambios culturales, como el movimiento feminista que cobra cada vez más fuerza y ha cambiado significativamente el panorama sociopolítico en las últimas décadas. “Hace cincuenta años no podías tener una vida si no te casabas con un hombre y sólo podrías establecerte si él te mantenía”, detalla la profesora Morgan.

El hecho de que las mujeres eviten la heterosexualidad exclusiva o que no tengan sexo solo con hombres incluso podría verse como parte de romper con los roles tradicionales de género.

Las relaciones lésbicas son más aceptadas socialmente

Por su parte, Violet Turnin, entrenadora y educadora sexual, afirma que también ha influido que la atracción hacia el mismo sexo entre mujeres o las relaciones lésbicas son más socialmente aceptables y de hecho, existe un fetiche acerca de la imagen de dos mujeres besándose o teniendo sexo.

Los espacios en los que las mujeres pueden hablar de forma libre acerca de su sexualidad también han aumentado y se ha visto que el amor y la atracción son fluidos en las mujeres y que pueden cambiar con el tiempo.

"Ahora, es como si todo el mundo tuviera la opción de identificarse como queer, porque está muy aceptado", dice Turning a la BBC, quien afirma que la terminología ha evolucionado para incluir a personas de todos los géneros, incluidas las mujeres y se refiere a cuando la sexualidad y el género pueden ser complicados, cambiar con el tiempo, y no encajar ordenadamente en una identidad u otra.

Finalmente, el lenguaje ha evolucionado para reconocer a las mujeres como sexualmente no binarias, es decir que no se identifican ni como hombres ni como mujeres. Algunas estrellas pop han aceptado ser no binarias recientemente, como Demi Lovato y Miley Cyrus.

Que haya más mujeres hablando de que son sexualmente fluidas significa que habrá más personas, en general, discutiendo sobre alternativas a la sexualidad rígida, lo que puede ayudar a que también más hombres salgan de la heterosexualidad obligatoria y se sientan libres de ser como lo desean.

