¿Por qué los hombres son infieles?

"Los hombres con los que hablé dijeron que sus esposas no les prestan suficiente atención, no muestran suficiente interés en sus sentimientos y carecen de entusiasmo cuando se trata de tener relaciones sexuales", explica la doctora Walker, "A pesar de que aman profundamente a su esposa, estos hombres ven desinterés en ellas, no solo como su pareja sexual sino como persona, y lo internalizan como ´no soy lo suficientemente bueno´. Entonces, porque quieren seguir casados, satisfacen esas necesidades insatisfechas mediante la búsqueda de una tercera persona más interesada que muestre ese entusiasmo y les dé la validación que no están recibiendo en casa".