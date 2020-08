¿Por qué los hombres disfrutan más recibir sexo oral que las mujeres?

A pesar de que es una práctica sexual muy placentera, solo el 28% de las mujeres realmente disfruta recibir sexo oral

SUSANA CARRASCO 03/08/2020

03/08/2020 17:31 hrs.

Recibir sexo oral puede ser una de las prácticas sexuales más placenteras tanto para hombres como para mujeres, no obstante, estudios han demostrado que ellos disfrutan más la estimulación oral de su pareja (felación) en comparación con ellas, que no siempre se sienten cómodas con el llamado cunnilingus.

Pero ¿a qué se deben estas diferencias?,¿por qué algunas mujeres no disfrutan recibir sexo oral de su pareja? A continuación, te explicamos todo al respecto.

El sexo oral consiste en la estimulación de los genitales con la boca y la lengua, en el caso de las mujeres implica hacer movimientos placenteros en la entrada vaginal, el clítoris y los labios vaginales, lo que puede desatar orgasmos muy intensos, aunque no en todos los casos, pues hay razones por las que ellas no disfrutan de esta práctica sexual como deberían.

Mujeres no siempre disfrutan recibir sexo oral

Aunque recibir sexo oral naturalmente es tan placentero para los hombres como para las mujeres, un estudio publicado en The Canadian Journal of Human Sexuality y retomado por La Cadera de Eva, señala que solo el 28% de ellas (mujeres de 18 a 24 años con vida sexual activa) disfrutan plenamente de esta práctica sexual.

Las causas de esto van más allá del simple hecho de que les guste o no, pues el rechazo al sexo oral por parte de las mujeres tiene que ver con la imagen que se ha creado en torno a la "vagina perfecta", que debe lucir simétrica, no debe tener olores y, sobre todo, debe estar depilada, un conjunto de ideas alimentadas principalmente por la pornografía.

En ese sentido, algunos expertos como la sexóloga Mariona Busto, explican que, durante generaciones, se ha transmitido la idea de que los genitales femeninos no son precisamente bonitos, que huelen mal, como a pescado y que, si tienen vellos, son desagradables o poco sensuales para la pareja. Estas ideas falsas con una carga social y machista hacen que muchas mujeres crean que no merecen recibir estimulación oral porque piensan que su pareja las va a rechazar o peor, que ellos les están haciendo un favor y ellas deben estar perfectas para corresponder.

Consejos para empezar a disfrutar del sexo oral

Creer que los hombres no disfrutan de hacer sexo oral por cosas como que el aspecto de la vulva no es perfecto empieza a crear barreras que impiden dejarse llevar por las sensaciones placenteras y que dificultan el orgasmo, sin embargo, no todo está perdido, es posible empezar a disfrutar con las siguientes recomendaciones:

1. Acepta tu cuerpo tal como es. No existe tal cosa como la vulva o la vagina perfecta, pues lo normal es que existan es distintos tamaños y formas, con labios vaginales grandes o pequeños, de una tonalidad rosada o más oscura. En realidad, lo más importante es que esta zona sea saludable y te permita disfrutar plenamente de tu sexualidad.

2. Depílate solo si lo deseas. No sientas la obligación de retirar todo tu vello púbico solo por la presión de que tiene que verse impecable, médicamente, la recomendación es solo recortar un poco y mantener cierta cantidad para asegurar la barrera que protege contra infecciones y que ayuda a la liberación de feromonas para estimular el deseo sexual.

3. Habla con tu pareja. La comunicación es muy importante para disfrutar plenamente de la intimidad y del sexo oral, si sientes incomodidad por algo exprésalo y asegúrate de que la estimulación que recibas sea realmente como a ti te gusta.

4. Déjate llevar. Si ya te atreviste a recibir sexo oral no estés preocupada todo el rato por lo que tu pareja podría estar pensando sobre tus genitales, disfruta de las sensaciones, enfócate en la excitación y permite que los orgasmos y hasta la eyaculación femenina ocurran. Si deseas gemir, hazlo y no tengas miedo de guiar a tu amante con los movimientos para asegurarte de que te estimule correctamente.

Recibir sexo oral no debe avergonzarte, si alguna vez recibes comentarios ofensivos sobre tu cuerpo significa que esa persona no es la ideal para ti y que lo mejor es que compartas la cama con alguien que disfrute de tu cuerpo, que no tenga miedo de explorarlo y sobre todo, que se preocupe por tu placer y no solo por el propio.

