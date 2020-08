¿Por qué las personas que no quieren casarse tienen mejor sexo?

Nuevos estudios revelan que las personas solteras que no quieren casarse disfrutan de un mejor sexo y en general, de muchos otros beneficios

Dicen que las relaciones sexuales intensas y satisfactorias muchas veces se acaban con el matrimonio y podría haber algo de cierto en ello, pues nuevos estudios revelan que los solteros que no quieren casarse también tienen un mejor sexo.

¿Cómo es eso posible? Cada vez hay más personas que deciden quedarse solteros y hay más evidencia de que hacerlo favorece la capacidad de sentir felicidad y satisfacción a lo largo de la vida. No estamos diciendo que casarse sea malo, pero si no te encanta la idea de hacerlo, no hay algo raro en ti, simplemente eres más feliz así y la ciencia ya demostró por qué.

Así que, si tus tías no dejan de decirte que morirás solo, devorado por tus gatos y sin nadie que te cuide porque no quieres casarte, tal vez la siguiente información te haga sentir mucho mejor, pues aparentemente, ser soltero tiene más de una ventaja, especialmente en la intimidad.

Personas que no quieren casarse tienen mejor sexo

Algunos afirman que quedarse soltero permite un mejor sexo, con distintas parejas sexuales y con encuentros más abundantes y de acuerdo con investigaciones recientes, esto podría ser cierto, pues quienes no tienen una pareja fija pueden disfrutar de una mejor vida sexual dependiendo de un sorprendente factor.

Un estudio publicado en la revista científica Personality and Social Psychology Bulletin y retomado por el portal El Confidencial, señala que las personas solteras pero que además no desean casarse en el futuro, reportan un mejor sexo en comparación con aquellos que están solteros pero que sí desean contraer matrimonio en algún momento de su vida. Pero no solo eso, los "anti-bodas", también dijeron tener una mayor satisfacción en la vida en general.

Para comprobarlo, los investigadores realizaron encuestas a personas en Estados Unidos, que fueran solteros o divorciados, a quienes se les cuestionó sobre su deseo de casarse y la calidad de su vida sexual, tomando en cuenta la satisfacción y frecuencia, así como qué tan conformes estaban con su estilo de vida. El mayor hallazgo indica que el buen sexo no se lleva con la idea de casarse, lo que sugiere que aquellos solteros con vidas sexuales más placenteras, también son menos propensos a comprometerse con alguien hasta que la muerte los separe.

Solteros durante más tiempo

Un segundo estudio que tuvo una duración de 10 años, demostró que las personas solteras con una alta satisfacción sexual o mejor sexo y una vida sexual activa, tienen la fuerte convicción de que es posible lograr la felicidad sin estar casado. Estas creencias, contribuyen además a que se queden solteros durante muchos años. Otro estudio de la Universidad de Viena y retomado por GQ, señala que los solteros duermen más y mejor, pues no tienen que aguantar a una persona que les quita la cobija, se mueve, o les ronca al lado todo el tiempo, detalles que, además, afectan el deseo sexual.

Por otra parte, los estudios incluyeron el estudio de las personas solteras en citas casuales con otros solteros para analizar la forma en que una pareja influía en el nivel de felicidad y en la creencia o no del matrimonio. Se descubrió que los individuos con una satisfacción sexual elevada mientras están solteros les permitía sentirse plenos y cómodos en ese estado civil y que un buen sexo en el último año disminuía su deseo de tener una pareja formal.

"Nuestra investigación demuestra que una vida sexual satisfactoria puede contribuir de manera única a la forma en que las personas solteras ven positivamente su propio estado de relación y así arrojar la luz sobre los posibles caminos hacia el bienestar de las personas solteras", concluyeron los investigadores.

