¿Por qué las lesbianas tienen más orgasmos en el sexo?

SUSANA CARRASCO 08/01/2020

08/01/2020 13:24 hrs.

Cada vez más estudios y encuestas confirman que las lesbianas o las mujeres que tienen sexo entre mujeres, disfrutan mucho más en sus encuentros íntimos en comparación con aquellas que son heterosexuales. ¿Por qué las lesbianas tienen más orgasmos? Las razones te sorprenderán.

De acuerdo a la ginecóloga mexicana Cynthia Dickter, las mujeres que tienen sexo con otras mujeres están mucho más familiarizadas con su cuerpo, aunque no es la única razón por la que ellas tienen más orgasmos.

Lesbianas tienen más orgasmos

La idea de que las lesbianas tienen más orgasmos que las mujeres heterosexuales no es un mito, pues un estudio publicado en la revista científica The Journal of Sexual Medicine lo confirma tras haber hecho un análisis de los hábitos sexuales de unas 3,000 personas solteras de diferentes orientaciones sexuales.

Según la publicación, mientras que solo el 65% de mujeres heterosexuales o que tienen sexo con hombres alcanzan un orgasmo, en las lesbianas la cifra asciende hasta un 86%.

Esto significa que las mujeres que tienen sexo con mujeres tienen más probabilidades de estar entre las que se dicen más satisfechas.

Otras cifras indican que las lesbianas llegan al orgasmo el 75% de las veces que tienen sexo, en comparación con el 61% de las mujeres heterosexuales.

En el caso de los hombres, la orientación sexual pareció no tener mucho efecto en sus tasas de orgasmo.

Al respecto, una mujer de 50 años llamada Vivi, cuenta su propia experiencia teniendo sexo con mujeres en un artículo publicado en Clarín:

"Hace años que no estoy con varones, pero mi sexualidad desde que estoy con mujeres cambió 180 grados, tengo muchos más orgasmos. Supongo que es consecuencia de una sexualidad más rica. El sexo con mujeres es lo más, lo seguiré recomendado hasta el resto de mis días", cuenta.

Por su parte, Eliana, una joven de 30 años opina: "Creo que el orgasmo llega más o menos parecido porque tiene que ver conmigo y lo que me genere la otra persona, no tanto por su sexo, sino por un tema de piel y conexión", señala.

"Las veces que lo hice con mujeres fueron espectaculares y los últimos meses con chicos no lo fueron tanto. A veces me dejaron pagando y con ganas de resolverlo, me agotó un poco depender de los tiempos de erección y demás cuestiones masculinas. Por eso creo que se puede asegurar más el orgasmo con una mujer", agrega.

¿A qué se atribuye esta respuesta sexual ?

La sexóloga Dickter explica que una de las barreras para que las mujeres heterosexuales alcancen el orgasmo es que en general se habla muy poco del placer femenino.

La experta señala que en la mayoría de las clases de sexualidad nadie habla de masturbación femenina, es algo que la mujer debe descubrir por si sola con el tiempo y que no sabe si está bien o mal, mientras que para los hombres la masturbación es algo muy natural.

Otro de los grandes problemas es que muchas mujeres no conocen bien sus genitales, no saben muy bien dónde está su clítoris y confunden términos como vagina y vulva.

Los hombres tampoco saben mucho sobre la anatomía femenina, pues la mayoría cree que pueden darle a sus parejas un orgasmo simplemente con la penetración, cuando eso solo ocurre en el 20% de la población femenina con vida sexual activa.

La pornografía no es un gran educador al respecto, ya que predomina el sexo violento y la escena suele terminar cuando el hombre llega al orgasmo.

Hay mucha desinformación en general sobre el placer femenino y seguimos formando parte de una cultura patriarcal falocéntrica en la que los orgasmos de clítoris no han sido explorados correctamente.

"Creo que lo que cambia entre un hombre y una mujer es que, en el segundo caso, la sexualidad no está enfocada en la genitalidad, sino que todo el cuerpo es una zona erógena", comenta Carla, una joven bisexual de 31 años.

En general, para la sexóloga Dickter, en la mujer existen muchos factores que inciden para que puede darse el orgasmo, mientras que para el hombre a veces es suficiente lo visual. Lo importante es que las mujeres pierdan ya el miedo a la sexualidad, a experimentar.

De igual forma, subraya que debemos dejar de lado la idea de que en una relación sexual el orgasmo es la única meta, pues lo que debería importarnos más es quitarnos la presión, disfrutar del momento y sentir placer.

Para ello, es necesario eliminar los tabúes para conocer mejor nuestro cuerpo, atrevernos a experimentar y disfrutar.

