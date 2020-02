¿Por qué el sexo en un hotel se siente mejor?

Vivir una noche apasionada de sexo en un hotel puede ser la mejor forma de despertar el deseo sexual en pareja

13/02/2020 17:48 hrs.

¿Alguna vez te has escapado a un hotel con tu pareja? Si lo has hecho, seguro que te diste cuenta que por alguna razón, hacer el amor fue mucho más apasionante y divertido. Pues aunque no lo creas, los expertos en sexualidad confirman que el sexo en un hotel sí se siente mejor y hay una explicación.

Conoce por qué irte a un hotel y colgar al letrero de "no molestar", puede ser la mejor forma de aumentar la pasión y el deseo con tu pareja.

Sexo en un hotel, ¿por qué es mejor?

Los hoteles son el lugar favorito de muchas parejas para tener un encuentro sexual apasionando y sexy, algunos tienen jacuzzi, camas king size y hasta muebles especiales para dar rienda a la imaginación con diversas posiciones sexuales.

Pero, ¿por qué se siente mejor hacerlo ahí que en nuestra propia casa? Los expertos tienen la respuesta.

De acuerdo a Ian Kerner, psicoterapeuta y consejero sexual, existen reacciones químicas que ocurren en nuestro cerebro cuando tenemos sexo entre sábanas que no nos resultan familiares, como las de un hotel o motel.

"La novedad de estar en un lugar nuevo, como la habitación de un hotel, estimula la transmisión de dopamina al cerebro, que tiene un papel importante a la hora de incrementar la excitación sexual", explica el especialista.

Incluso, existe una cierta predisposición en las parejas que reservan una habitación de hotel, pues inmediatamente les crea la idea de que se acerca un momento de agasajo para ellos.

"Hay algo lujurioso, lánguido y suntuoso respecto a los hoteles que hace que nos sintamos más sexuales", apunta Kerner.

Otra de las razones por las que el sexo en un hotel es mucho mejor, es que nos ayuda a olvidarnos al menos por una noche de las preocupaciones y el estrés del trabajo y la casa, lo que favorece el deseo sexual y la excitación.

"Ir a un hotel ayuda a apagar por unas horas la ansiedad. Allí no hay fotos de los niños, cuentas que pagar o libros. Alejar todos los elementos que nos estresan contribuye a dejar más espacio libre a la excitación y la predisposición al sexo", explica el consejero sexual.

De hecho, muchos sexólogos recomiendan a parejas con problemas de intimidad, que pasen una noche romántica en un hotel.

"Salir del contexto habitual o jugar a un juego de roll son dos cosas que siempre aconsejamos cuando se ha perdido el deseo. Pasar la noche en otro sitio es perfecto porque se sale de la rutina y permite poner en práctica algunas de nuestras fantasías", indica a El País la Dra. Ana Sierra, sexóloga y psicóloga.

En ese sentido, la experta recomienda hacer algunos juegos sexys, como hacer el papel de dos desconocidos que quedan de verse en un hotel exclusivamente para tener sexo.

Estas prácticas suelen ser ideales para parejas que tienen fantasías sexuales como tener una amante o un encuentro de sexo casual pero no se atreven a hacerlo. Si se dejan llevar, hay un efecto muy placentero en la intimidad.

Incluso, si ya se llevan muchos años con la pareja, se puede programar una noche de sexo apasionado una vez por semana en un hotel y allí poner en práctica algunas de nuestras fantasías eróticas.

No necesitas irte de vacaciones para darte una escapada a un hotel con tu pareja, puedes hacerlo en tu misma ciudad e ir probando distintas opciones.

Incluso puedes probar una habitación con jacuzzi o con muebles que facilitan hacer varias posiciones sexuales.

La clave está en salir de la rutina con la pareja y probar tener sexo en un lugar distinto al que habitualmente lo hacen, incluso pueden jugar con otros elementos como la lencería sexy, los juguetes sexuales, lubricantes, condones de sabores y juegos de rolles.

Déjate llevar y disfruta del sexo en un hotel.

