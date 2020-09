Una encuesta reveló el secreto de aquellos enamorados que han hecho home office juntos y además mejoraron tanto el sexo en pareja como la productividad

31/08/2020

14:36 hrs.

Sin duda, la vida sexual de muchos se vio afectada por el aislamiento social derivado de la actual pandemia, no obstante, encuestas recientes revelan que, en algunos casos, quedarse en casa a trabajar fue todo lo que se necesitaba para reactivar la pasión. ¿Por qué el home office podría mejorar el sexo en pareja? A continuación, te lo explicamos.

Los sexólogos auguraban que la cuarentena traería muchos cambios en las parejas, tanto positivos como negativos. Entre las buenas noticias, los expertos se han encontrado con casos en los que la actividad sexual aumentó e incluso mejoró, principalmente aquellos enamorados que pasaron juntos el confinamiento y trabajaban desde casa.

Si te sientes identificado, checa toda la información que se encontró recientemente al respecto y conoce por qué el encierro pudo traer algunos beneficios a tu vida sexual de pareja.

Home office podría mejorar el sexo en pareja

Trabajar desde casa o hacer home office tiene muchas ventajas, como cumplir con las tareas laborales desde la comodidad del hogar, ahorrar tiempo en traslados y destinarlo a actividades personales como el ejercicio o un hobbie, así como una reactivación de la pasión en pareja. Este último beneficio, se obtuvo gracias a que, para muchos, este tiempo encerrados fue el pretexto perfecto para conectar más y profundizar en la relación.

El tiempo de confinamiento aún no ha terminado, pues para muchos, restan todavía varias semanas de trabajo en casa y si es tu caso, no lo desperdicies y aprovecha cada día para darle ese empujón a tu vida sexual que tanto necesita, pues una encuesta reveló recientemente que el home office podría mejorar los encuentros íntimos y la frecuencia de estos.

Según la encuesta realizada por SimplyHired a más de 500 personas que actualmente tienen que compartir su espacio de trabajo en casa con su pareja, donde se analizaron los efectos de la cuarentena en su relación, se encontró que aproximadamente el 42,7% de ellos, disfrutaba de relaciones sexuales más placenteras y frecuentes en comparación con los meses previos a la pandemia. Por su parte, el 19,4% de ellos dijo que la intimidad había disminuido y el 37,8%, aseguró que el home office con su pareja no había tenido ningún impacto en su relación.

¿Cómo mejorar la vida sexual durante el home office?

Si perteneces a la cifra de los afortunados que mejoraron su vida sexual gracias al home office, sigue así, pues como lo mencionamos, esto no ha terminado y quedan varias semanas más de quedarse en casa. Pero si tienes la percepción de que tu relación no mejoró para nada o hasta empeoró, no te preocupes, la encuesta también reveló el secreto de las personas que sí mejoraron sus encuentros eróticos tras trabajar desde casa.

Los resultados demostraron que aquellas parejas que establecieron una serie de reglas para hacer home office juntos fueron también las que mejoraron sus relaciones sexuales y, además, lograron una mayor productividad laboral. ¿De qué se tratan esas reglas? La más común tenía que ver con respetar los horarios de trabajo, seguido de usar auriculares o audífonos en las reuniones o cambiar de habitación cada vez que recibían una llamada laboral.

Otra de las reglas para mejorar el sexo durante el home office, fue que siempre se procuraba minimizar al máximo el ruido durante la jornada laboral, se mantenían los horarios más o menos iguales y se establecía comunicación verbal con la pareja solo durante los descansos programados. No realizar tareas del hogar mientras la pareja estaba trabajando para no interrumpir y viceversa fue otro de los puntos que más destacó en las parejas que aumentaron sus relaciones sexuales.

Sin duda, estos resultados nos demuestran que a pesar de que son tiempos difíciles, la buena organización en casa es fundamental para lograr objetivos no solo en el trabajo, sino también en las relaciones personales ya sea con el ser amado o con la familia en general, así que aprovecha el home office para mejorar el sexo en pareja o simplemente, para lograr mejor convivencia familiar.

