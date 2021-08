"Pensé que el orgasmo era un mito o que estaba impedida a sentirlo"

Diana Brenda Galván es una mujer de 25 años que cuenta que aunque no recuerda si alguna vez le mencionaron lo que era un orgasmo en la escuela, fue ella quien abordó a su mamá sobre el tema cuando tenía 12 años, ya que el relato del libro que estaba leyendo logró desatar su curiosidad con miles de preguntas incómodas para su madre.

(Foto: Diana Brenda Galván)

¿Realmente qué es un orgasmo?



El orgasmo es un reflejo que se desencadena y es un estímulo erótico sostenido que resulta placentero a la mujer y este reflejo se manifiesta básicamente con contracciones voluntarias e involuntarias de los genitales internos y externos y con contracciones del resto del cuerpo.

La doctora Claudia Wally Rampazzo es una destacada sexóloga que explicó a SuMédico que durante el orgasmo también hay un aumento de la frecuencia respiratoria y de la frecuencia sanguínea.

"El orgasmo realmente son contracciones arrítmicas que pueden durar como máximo 20 segundos y que genera mucho placer que se percibe a nivel cerebral lo que hace que el tiempo dure más cuando se llega al clímax . Esta sensación no tiene nada que ver con la reproductividad y es únicamente placentero".

Cada 8 de agosto se festeja el Día Internacional del Orgasmo Femenino donde se busca que las mujeres tengan más información sobre la sexualidad y se discutan temas como formas de conseguir un orgasmo.

"El Día Internacional del Orgasmo es para recordar que es importante y entender que el clímax forma parte de la salud sexual de la persona y que las mujeres que no llegan constantemente a él tienen derecho de buscarlo", dice Rampazzo .

Además asegura que la mujer puede disfrutar de su sexualidad libremente y el orgasmo es la cereza del pastel.

(Foto: Freepik)

Diana Brenda cuenta que fue a los 12 años cuando tuvo su primer orgasmo a través de la masturbación y que fue hasta los 22 cuando experimentó uno teniendo relaciones sexuales con un hombre.

"En ese momento ya era consciente de lo que era un orgasmo , había leído artículos científicos que hablaban de sus beneficios. Eso me ayudo a reconocerlo la primera vez que lo sentí, pero también se convirtió en una carga para mis primeras experiencias sexuales , ya que al no conseguir ese placer monumental que tantas veces había leído en las protagonistas de las novelas eróticas y ver que las actrices porno lo conseguían sin esfuerzo alguno, comencé a pensar que había una dramatización sumamente exagerada en torno al mito del orgasmo femenino o yo simplemente estaba impedida para sentir esa mágica y esplendorosa sensación por medio del sexo", dice Diana .

Escucha:

Vivimos en una cultura donde se sataniza el placer femenino

La doctora Rampazzo indica que vivimos en una cultura donde se sataniza y se minimiza el placer femenino, "estamos en una cultura donde a la mujer se le ve como la madre, la cuidadora de la pareja, quien cuida a los demás, quien sólo es receptora del placer sexual masculino y no se visibiliza que la sexualidad es importante para hombres y mujeres".

"Las mujeres también tenemos derecho a pasarla bien, en ocasiones somos víctimas de nuestra propia hormona, a veces queremos tener relaciones sexuales , en otras ocasiones no, pero somos libres de decidir cuando y con quien queremos disfrutar de nuestra sexualidad ", declara Rampazzo .

Alrededor del 20 por ciento de las mujeres en el mundo tiene dificultad para alcanzar un orgasmo



La especialista indica que en el mundo alrededor del 20 por ciento de las mujeres tienen alguna dificultad para alcanzar el orgasmo o bien entran en la clasificación de mujeres con anorgasmia.

"Estas mujeres no se deben preocupar, deben de entender que la dificultad para alcanzar el orgasmo es una disfunción que bien estudiada puede tener una solución. Hay libros que ayudan a alcanzar un orgasmo, hay audiolibros y la forma más práctica es buscar ayuda".

La anorgasmia es un término médico para definir la dificultad regular para alcanzar el orgasmo luego de una amplia estimulación sexual. La falta de orgasmos te angustia o interfiere en la relación con tu pareja.

"Si no recibes un estimulo erótico eficaz es difícil alcanzar el orgasmo , pero si a pesar de recibir un estímulo erótico de manera persistente no puedes llegar a el, se puede estar hablando de una disfunción sexual", indica la sexóloga Rampazzo .

(Foto: Freepik)

Las mujeres que sufren de anorgasmia pueden acudir con un especialista que tendrá que investigar el origen; este mal puede ser causado por enfermedades, cuestiones fisiológicas, medicamentos, alcoholismo, tabaquismo y hasta por el mismo envejecimiento.

Muchas mujeres llegan al orgasmo por sí mismas y no con la pareja



La anorgasmia también se puede presentar en las relaciones sexuales con la pareja debido a una mala técnica.

Escucha:

"Hay ocasiones en las que las mujeres sí alcanzan el orgasmo por sí mismas, pero no con su pareja, por lo que hay que estudiar qué es lo que hacen solas que les ayuda a llegar al orgasmo y que es lo que no hacen sus parejas para que no logren llegar al clímax", relata Rampazzo.