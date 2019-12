"No sabía si moriría al día siguiente en la macabra zona para enfermos de SIDA".

"Poco tiempo después logré salir después del hospital y gracias a eso estuve en contacto ya con mi tratamiento antirretroviral; lo empecé a tomar, me apegué a él de una manera súper, súper religiosa y no en el sentido de persignarme, sino en el sentido religioso de, si me toca a las diez de la noche, a las diez de la noche me lo tomo y, en unos pocos meses sucedió algo que yo considero un milagro: no solamente ya no presentaba SIDA, sino que tenía mi carga viral indetectable".