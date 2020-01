Mitos y realidades de tener sexo en la menstruación

Algunas creen que es algo sucio o que no hay riesgo de embarazo, pero estas son las verdades de los mitos de tener sexo en la menstruación

Tener sexo en la menstruación sigue siendo un tabú y existen muchos mitos sobre el tema. Algunos dicen que es antihigiénico o que es más seguro para no quedar embarazada, pero antes de intentarlo, esto es todo lo que debes saber sobre el tema.

Conoce qué dicen los expertos sobre los mitos más comunes de esta práctica que aunque no se menciona mucho, es más común de lo que se cree.

Sexo en la menstruación

La menstruación es un proceso natural en todas las mujeres en edad fértil que todos los meses ocurre, pero aunque es muy común, la realidad es que hay muchos mitos a su alrededor, especialmente cuando se relaciona con el sexo.

Se estima que un 46% de las mujeres nunca tiene relaciones sexuales durante la menstruación, principalmente por la creencia en algunos mitos populares y el miedo a mancharse por el flujo.

De acuerdo a la psicóloga Lara Castro, muchas mujeres se sientes sucias por tener sexo en la menstruación o no tienen deseo sexual debido a las molestias como los cólicos o el dolor en la espalda baja.

"Es importante que cambiemos el concepto de que la menstruación es algo sucio y a ocultar"

Pero, ¿cómo lograrlo? La experta señala que es fundamental tomar en cuenta algunas realidades.

1. ¿Hay menos deseo con la regla?

La realidad es que no, de hecho, hay mujeres que sienten más ganas de tener sexo en esos días del mes, especialmente por los cambios hormonales que se producen cuando los estrógenos empiezan a aumentar de forma paulatina.

Sin embargo, Ruth Arriero, enfermera y sexóloga, subraya que la experiencia puede ser distinta en cada mujer.

2. Orgasmos

Cuando el problema para tener sexo en la menstruación son los dolores, hay que tomar en cuenta que los orgasmos pueden funcionar como un analgésico natural.

"El orgasmo es fuente importante de endorfinas, hasta el punto de que muchas mujeres alivian sus dolores menstruales masturbándose o compartiendo se orgasmo con otra persona", indica la doctora Arriero.

Sin embargo, si ni siquiera un buen orgasmo te ayuda a aliviar el dolor menstrual, tal vez sea momento de acudir al médico, pues podría haber otros problemas, como endometriosis.

"No podemos seguir normalizando los dolores durante la menstruación, como si fueran irremediablemente de la mano", puntualiza por su parte Laura Castro.

3. Miedo a mancharse

Como mencionamos, una de las principales causas por las que algunas mujeres no tienen sexo en la menstruación, es por el miedo a mancharse.

Pero esta situación en realidad no es tan grave, ya que hay muchas soluciones.

Una de ellas son los tampones especiales para el sexo, los cuales según Castro, son como pequeñas esponjas que se introducen hasta el fondo de la vagina y absorben la menstruación durante las relaciones.

Otra solución son las copas menstruales, hay opciones con tamaño más reducido que se insertan en el fondo de la vagina y se usan solo durante el sexo en la menstruación. Además, son ecológicas porque las puedes reutilizar, en comparación con los tampones.

4. ¿Hay menos riesgo de embarazo?

Este es uno de los mitos más comunes, pero la realidad es que tener relaciones en la menstruación no te pone completamente a salvo de un embarazo no deseado.

La ovulación de la mujer no es exacta, por lo que podría haber una ovulación no planificada que, junto a la habilidad de los espermas de vivir entre 3 y 4 días en el útero, aumenta los riesgos de un embarazo.

Lo mejor es que siempre uses condón, pues te protege de los embarazos y de las Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS).

5. Incomodidad

Algunas mujeres reportan que no se sienten cómodas con su flujo menstrual durante el sexo, pero en esos casos, la solución está en dejar de relacionar el buen sexo solo con la penetración.

Puedes disfrutar del erotismo en todo tu cuerpo durante la regla, incluso, puede ser un buen momento para experimentar el sexo anal si lo deseas.

Recuerda que el orgasmo llega por distintas formas de estimulación, así que aprovecha esos días para explorar tu cuerpo y lo que más te excita además de las relaciones sexuales.

No es obligatorio que tengas sexo en la menstruación si no lo deseas, pero sin duda es una parte de la experiencia sexual que no tiene nada de sucio ni desagradable y que incluso, puede tener beneficios para tu salud y tu vida sexual.

