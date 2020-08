Método Kivin, el secreto para llegar al orgasmo rápido

Llegar al orgasmo rápido es el objetivo de muchos en el sexo y el método Kivin es la mejor forma de lograrlo de manera sensual

SUSANA CARRASCO 18/08/2020

18/08/2020 19:16 hrs.

Conseguir un orgasmo rápido e intenso es el propósito de muchas parejas durante la intimidad y existe una forma de conseguirlo de forma muy placentera y divertida: el método Kivin. Se trata de un revolucionario método sexual basado en el sexo oral femenino o cunnilingus que hará que los encuentros sean más placenteros que nunca.

El truco consiste en poner un poco más de atención en los movimientos que se hacen durante el sexo oral a la mujer, pues si se hacen los correctos, es posible conseguir un orgasmo en solo 3 minutos.

Así que, si quieres darle un giro a tu vida sexual, te decimos a detalle los pasos que debes seguir para hacer el método Kivin a la perfección y conseguir más y mejores orgasmos junto a tu pareja en su siguiente noche de pasión. Toma nota.

Método Kivin para un orgasmo rápido

Lo más divertido del método Kivin es que fomenta la experimentación y la estimulación de zonas erógenas femeninas que pueden desatar un placer muy intenso pero que generalmente, no se les presta demasiada atención.

¿En qué consiste exactamente? De acuerdo con la sexóloga Annabelle Knight, el método Kivin favorece orgasmos más rápidos e intensos en el 60% de los casos y para lograrlo, solo se deben seguir algunos pasos sencillos durante el sexo oral:

1. La pareja que realizará el sexo oral en lugar de colocarse entre las piernas como es habitual, debe ponerse de lado.

2. Se coloca el dedo índice y el pulgar en ambos lados del clítoris para levantarlo y estabilizar, siempre de manera suave.

3. En lugar de lamer la vulva hacia arriba y abajo, los movimientos de la lengua y los labios durante la estimulación oral deben hacerse de lado a lado, directamente a través de la capucha del clítoris.

El portal El Confidencial señala que quienes se atreven a intentarlo aseguran que se disfruta de una estimulación más amplia del órgano femenino en comparación con el método convencional de sexo oral o cunnilingus, aunque lo más difícil es conseguir la posición correcta.

En ese sentido, la sexóloga Knight asegura que "es mejor acercarse por encima de los muslos que por debajo. Con la mano izquierda, el amante puede colocar el dedo de en medio en el perineo, la zona entre la vagina y el ano, para sentir más profundamente las contracciones musculares y controlar cuando se acerque el orgasmo. En ese momento, se debe empezar a estimular el clítoris con la lengua".

¿Por qué es un método tan efectivo?

La teoría apunta a que el simple hecho de cambiar la posición de las manos y dar prioridad a lamer toda la zona íntima de la mujer, se trabajan otras partes que a veces no se estimulan lo suficiente, lo que profundiza la intensidad de las sensaciones y los orgasmos pueden surgir de manera más rápida.

Lo más importante es no forzar el momento, pueden atreverse a hacer esta técnica, pero si no sale a la primera, no se obsesionen, pues lo principal es disfrutar del contacto en pareja y de que todos los movimientos se sientan bien. Poco a poco será posible hacer la técnica, pero deben ser pacientes y sobre todo, gozar de la actividad sexual.

Al principio será un poco incómodo encontrar la postura ideal para el método Kivin durante el sexo oral, pero valdrá la pena porque disfrutarán de más y mejores orgasmos, incluso es posible que lleguen en menos de cinco minutos, comparado con el tiempo promedio que en una mujer puede ir desde los 15 hasta los 20 minutos, así que experimenten y no tengan miedo de hacer algo diferente en la intimidad.

