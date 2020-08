Mal olor vaginal tras las relaciones sexuales, ¿es normal?

Algunas mujeres perciben un mal olor vaginal siempre que tienen relaciones sexuales y muy pocas conocen lo que significa

SUSANA CARRASCO 25/08/2020

14:34 hrs.

Con frecuencia, las mujeres suelen experimentar un mal olor vaginal tras las relaciones sexuales, lo que puede causar mucha confusión al no saber exactamente lo que este cambio en su cuerpo significa. Por ello, aquí te explicamos todo al respecto y cómo debes actuar al identificarlo después de una noche de intimidad.

Existen muchas razones por las que el olor vaginal cambia y las relaciones sexuales son una de ellas, pues se altera el pH natural de la vagina al entrar en contacto con las bacterias naturales de los genitales de la pareja o los materiales con que están hechos los condones.

Pero ¿qué tan normal es que el olor vaginal después de las relaciones sea desagradable o que dure por varios días? La respuesta no es tan sencilla, pues depende de varios factores, así que toma nota si te sientes identificada con este problema.

Mal olor vaginal tras las relaciones sexuales

Disfrutar de un encuentro sexual con la pareja puede dejar orgasmos muy satisfactorios, pero también, algunos efectos "raros" en el cuerpo, como un notorio cambio en el olor vaginal, que puede apreciarse más fuerte o intenso de lo normal. Muchas veces, pensamos de inmediato que esto se trata de una infección íntima pero no siempre es así.

Los cambios en el aroma vaginal después del sexo son normales, pues como ya lo mencionamos, el contacto con los genitales de tu pareja, los condones, lubricantes y juguetes sexuales, alteran el pH vaginal, que a su vez altera la microbiota o el conjunto de bacterias buenas que nos protegen de patógenos que dañan la zona íntima. Por tanto, percibirás un olor un poco distinto en tu vagina durante unas horas, aunque ojo, no debe ser desagradable o insoportable.

Según estudios del Department of Obstetrics and Gynecology de la University of Health Science, lo ideal es que el olor vaginal tras las relaciones sexuales sea algo ácido, pero no penetrante. También puede haber un poco de flujo blanco y cremoso sin olor, lo que significa que tu vagina se está limpiando sola de todo el intercambio de fluidos sexuales que hubo durante el acto sexual.

¿Cuándo preocuparse?

Lo que ya no es normal, es que después de las relaciones sexuales percibas un olor vaginal demasiado intenso y desagradable que, en algunos casos, llega a ser muy parecido al pescado y que perdura durante varios días o empeora tras cada actividad sexual con penetración vaginal. Si además hay otras molestias como secreción blanca o gris excesiva, ardor y picazón en la parte externa de la vagina, podríamos estar frente a un cuadro de vaginosis bacteriana.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), esta infección íntima es causada por una cantidad excesiva de ciertas bacterias que cambian el equilibrio normal de las bacterias en la vagina, lo que normalmente ocurre durante las relaciones sexuales o cuando se usan productos de higiene demasiado agresivos para la zona genital femenina. Tener muchas parejas sexuales también aumenta el riesgo de desarrollarlo, pues se expone a la vagina a cambios bacterianos constantes.

¿Cómo evitar el mal olor vaginal tras las relaciones? Lo ideal es que limites el número de parejas sexuales y que uses condón en cada uno de los encuentros, pues así disminuyes las alteraciones excesivas en el pH vaginal y la flora bacteriana de la zona.

También es ideal apegarse a buenos hábitos de higiene, como limpiarse de delante hacia atrás después de evacuar, evitar las duchas vaginales y usar ropa interior de algodón que no quede ajustada. Si el olor vaginal después del sexo es muy fuerte y desagradable, no lo dejes pasar y acude al ginecólogo, pues las infecciones íntimas que no se tratan aumentan el riesgo de contagio de una Enfermedad de Transmisión Sexual (ETS) como clamidia, gonorrea y hasta VIH.

