Los peligros de aguantarse un orgasmo para alargar el sexo

Aguantarse el orgasmo durante el sexo o retener la eyaculación puede tener consecuencias negativas para la salud masculina

SUSANA CARRASCO 01/09/2020

01/09/2020 15:18 hrs.

Aguantarse un orgasmo es una de las técnicas que más se utilizan para alargar el sexo o durar más en la cama y aunque parece algo muy efectivo, también puede generar muchos problemas de salud, pues estudios han comprobado los peligrosos efectos que tiene sobre el cuerpo de quienes lo hacen.

Los hombres son quienes suelen aguantarse un orgasmo durante el sexo para darle mayor placer a las mujeres y poder durar el tiempo necesario en las relaciones sexuales para que ella alcance el clímax primero.

A pesar de que la pareja puede agradecerlo, hacerlo con demasiada frecuencia no es lo más recomendable, pues se podrían desarrollar problemas de salud y hasta dificultades para lograr el orgasmo satisfactorio con el tiempo. Toma nota y conoce todos los riesgos a los que te expones.

Peligros de aguantarse un orgasmo

Aguantarse un orgasmo para alargar el sexo es algo que muchas mujeres agradecen que sus parejas hagan, o incluso ellas mismas suelen hacerlo para disfrutar más de la estimulación, no obstante, esta práctica encierra algunos peligros que toda persona con una vida sexual activa debería conocer.

El orgasmo, de acuerdo con Medical News Today, es considerado la cúspide de la excitación sexual, es un sentimiento y sensación poderosa de placer físico que incluye una descarga de tensión erótica acumulada. El cuerpo de cada persona es diferente, pero según Planned Parenthood, hay algunas señales físicas que ayudan a identificar el orgasmo, como una sensación de placer intensa en los genitales y las contracciones involuntarias en los músculos de esa zona. El ritmo cardiaco y la respiración también se aceleran y en el caso del hombre, suele ocurrir la eyaculación o expulsión de semen.

Para algunos, el orgasmo es el momento final de las relaciones sexuales, por ello, muchos se esfuerzan en retrasarlo tanto como se pueda y al respecto, expertos del King Abdulaziz University explican que aguantarse un orgasmo puede hacer que se dure más el sexo, pero también podría provocar problemas de próstata a largo plazo ya que es la glándula que da volumen al líquido eyaculatorio y en algunos casos, el semen puede regresar, meterse en el vejiga y mezclarse con la orina, causando infecciones en vías urinarias, lo que se conoce como eyaculación retrógrada.

Efectos psicológicos de aguantarse un orgasmo

Aguantarse un orgasmo no solo tiene consecuencias físicas, también podría generar ansiedad y estrés durante la relación sexual porque no se está disfrutando realmente de la estimulación, solo hay concentración para evitar que llegue el clímax. En algunos casos, también podría hacer que cada vez sea más difícil alcanzar el orgasmo (eyaculación retardada), porque no permitimos que el cuerpo libere la tensión sexual.

Recuerda que el orgasmo no lo es todo en el sexo, investigaciones han demostrado que para muchas mujeres, sus experiencias sexuales son mucho más satisfactorias cuando hay un sentimiento de estar conectadas con la otra persona, así que disfruten del momento juntos, exploren sus cuerpos y experimenten distintos tipos de estimulación o juegos sexuales. Si quieren retrasar el momento del placer, pueden hacerlo de manera más saludable, como con una práctica del sexo mucho más lenta y consciente, donde la estimulación se detenga por completo cada vez que estén cerca del clímax y luego continúe, de manera que el flujo sanguíneo en los genitales se concentre mucho más y el momento del orgasmo sea intenso y duradero. Otra opción es practicar seguido la masturbación para tener un mejor control del cuerpo y no venirse demasiado rápido durante el acto sexual.

Aguantarse el orgasmo puede parecer algo inofensivo o que contribuye a mejorar las relaciones sexuales, sin embargo, poco a poco va generando problemas de salud y lo peor es que no permite disfrutar complemente del momento ni dejarse llevar. Así que no te presiones ni te obsesiones con retrasarlo, habla con tu pareja y busquen juntos formas de disfrutar más de sus encuentros sin tener que aguantarse el momento del clímax.

