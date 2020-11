Muchas cosas han cambiado entre las nuevas generaciones, entre ellas, que los millennials suelen no enamorarse

01/11/2020

Las relaciones en la actualidad han cambiado, hoy ya no vemos que las personas se casen a una edad temprana ni que tengan familias muy numerosas, entre las cosas que han cambiado, se encuentra que los jóvenes no se enamoran habitualmente, por lo que surge la pregunta, ¿Los millennials tienen sexo sin amor habitualmente? Recordemos que los millennials, son la generación que engloba a las personas nacidas entre 1980 y 2003.

¿Los millennials tienen sexo sin amor habitualmente?

Un estudio elaborado por los expertos de mundo psicólogos, descubrió que sí, los millennials tienen sexo sin amor, ya que el 75 por ciento de los encuestados dijo que si tenían relaciones sexuales sin amor de por medio, mientras que solo el 25 por ciento dijo lo contrario.

Las razones de esta división parecen estar en la interpretación del sexo como algo que puede contaminar la pureza de una relación de amor, cuando en realidad no es así. El sexo es un componente fundamental dentro de una relación, y si no funciona y no se vive de manera libre y cómplice por ambos lados, los efectos negativos tienen un impacto en la calidad de la vida de pareja explicaron los expertos.

Discusión sobre si los amigos con derechos son la mejor opción

Sólo el 49 por ciento de los millennials se declara a favor del sexo entre amigos, considerando el sexo y la amistad como la combinación perfecta, mientras que para el 51 por ciento sería imposible mantener una amistad con alguien con quien comparte la cama.

De acuerdo al estudio, los amigos con derechos están en crisis debido al escepticismo de los millennials. Parecería que aquellos que durante años han desempeñado un papel fundamental con efecto en tiempos de crisis y poca actividad, ahora son reemplazados por figuras externas, con quienes solo tienen relaciones sexuales sin nada de por medio. Esto es más fácil en la actualidad con las aplicaciones que existen para conocer gente nueva.

La primera vez es importante e inolvidable para esta generación

La primera vez para el 77 por ciento es inolvidable. Este dato es esperanzador dicen los investigadores quienes además señalan que la primera vez no necesariamente tiene que ser inolvidable por su perfección, simplemente tiene que ser un buen recuerdo que perdure en nuestra memoria.

¿Qué piensan los millennials de las aventuras sexuales con otras personas?

Cuatro de cada 10 entrevistados, declaran que las aventuras sexuales con otras personas son una forma agradable de pasar el rato, sin compromisos, con el único propósito de no pensar y de divertirse, práctica que en sí misma no es dañina, si ambas partes están dispuestas y no buscan nada más que diversión saludable.

Los millennials tienen menos sexo que otras generaciones

Un estudio coordinado por la Universidad de San Diego y publicado en la revista científica Archives of Sexual Behavior aseguró que los millennials tienen menos relaciones sexuales una vez cumplidos los 18 años que sus antepasados de la Generación X.

