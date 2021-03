Dar variedad a los movimientos con la boca en el sexo oral rompe con la rutina y permite a la pareja disfrutar de nuevas e intensas sensaciones

Sin duda, una de las formas más placenteras de llegar al orgasmo es a través del sexo oral, pero cuando se hace con demasiada frecuencia, es posible que los movimientos se vuelvan aburridos y hasta predecibles. Si no quieres que te suceda, aquí te decimos los mejores movimientos con la boca para sorprender en el sexo oral.

Cuídate Plus define al sexo oral como la práctica en la que se estimulan los órganos genitales masculinos y femeninos con la boca, los labios y la lengua, con la finalidad de dar placer a la pareja.

Existen muchas técnicas para ser un experto en el sexo oral, pero si no comienzas por trabajar en lo básico, que son los movimientos de la boca, es probable que en poco tiempo no causes el efecto esperado, así que toma nota.

Movimientos con la boca para el sexo oral

Tanto en la felación que es la estimulación del pene con la boca como en el cunnilingus que consiste en lamer los genitales femeninos, es importante dar variedad a los movimientos con la boca, pues así se garantizan sensaciones intensas en cada encuentro. Estas son algunas ideas que puedes aplicar.

1. Recorrer cada rincón con la lengua

Para esta técnica, es ideal tener a la mano un lubricante especial para el sexo oral, mejor si es de sabor. Debes colocar una buena cantidad sobre los genitales y luego, usar la lengua y los labios para lamer toda la zona, como si se estuviera comiendo una paleta helada o un helado en cono.

Hay que asegurarse de cubrir cada rincón de la zona y hacerlo con toda la lengua, no solo con la punta.

2. Succionar y soltar

Otro de los movimientos con la boca que pueden sorprender en el sexo oral, es succionar y soltar muy suavemente las zonas más sensibles. En el caso del hombre, lo ideal es que se haga sobre la punta del pene y en la mujer, sobre el clítoris.

La idea es succionar ligeramente con los labios, mantener unos segundos y luego soltar. Mientras jalas, puedes usar la lengua para acariciar un poco al mismo tiempo y maximizar las sensaciones.

3. Haz pausas y respira sobre la zona

Cada determinado tiempo, retrocede un poco y respira sobre la zona o sopla muy suavemente. El aliento rosará de forma muy excitante y hará sentir un cosquilleo extremadamente placentero. Es importante que seas muy delicado y que no intentes hacerlo muy fuerte, la clave está en hacerlo lentamente.

4. Chasquidos

Finalmente, puedes sorprender a tu pareja en el sexo oral haciendo ligeros golpecitos con la lengua ya sea sobre el clítoris de la mujer o sobre el glande en el pene. La idea es hacer movimientos similares a los que haces cuando chasqueas con la lengua.

Ve variando la fuerza, hazlo suave y de pronto con más presión. Mueve la lengua hacia arriba y hacia abajo e intenta ir de izquierda a derecha mientras sigues haciendo los chasquidos y recorres los genitales de tu pareja.

Atrévete y sorprende durante el sexo oral con los mejores movimientos de boca y lengua. Quedarás como un experto total y de paso, le darás un placer inolvidable a tu compañero sexual.

(Con información de Let´s kinky, Cuídate Plus y Chilango)