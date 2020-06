Los jóvenes están teniendo cada vez menos sexo

Aproximadamente 1 de cada 3 hombres de 18 a 24 años informó no haber tenido actividad sexual en el último año

16/06/2020

16/06/2020 16:12 hrs.

Las personas cada vez están teniendo menos sexo. Hace un año (mayo, 2019), la London School of Hygiene and Tropical Medicine realizó un estudio que encontró que la actividad sexual regular entre parejas está en declive. En la investigación se menciona que el número de hombres que afirmaron que no tuvieron relaciones en el último mes aumentó del 26% al 29% y que los que sí se acostaron con alguien y tuvieron suerte en ese sentido, señalaron haber tenido coito 10 o más veces en ese mismo periodo, por lo que el porcentaje disminuyó del 20% al 14%. Ahora, una investigación publicada en JAMA Networks señala que son los jóvenes los que han disminuido la actividad sexual.

Los autores de esta última investigación realizaron un estudio de encuesta e hicieron análisis transversales repetidos de participantes de 18 a 44 años de 10 rondas de la Encuesta social general (2000-2018), la cual es una encuesta representativa nacional de Estados Unidos para hombres y mujeres por separado.

Los jóvenes ya no están teniendo tanto sexo:

Para llegar a sus conclusiones, los investigadores tomaron en cuenta factores como la frecuencia sexual en el último año (inactividad sexual, una o dos veces al año, 1-3 veces al mes, o semanalmente o más) y el número de parejas sexuales en el último año (0, 1, 2 o más).

En el primer factor (frecuencia sexual), la población del estudio fue de 4291 hombres y 5213 mujeres y para el segundo (parejas sexuales), la población fue de 4372 hombres y 5377 mujeres.

"Entre 2000-2002 y 2016-2018, la proporción de individuos de 18 a 24 años que informaron no haber tenido actividad sexual en el último año aumentó entre los hombres pero no entre las mujeres", señalan los autores.

Los autores resaltan que la disminución de la actividad sexual (o el aumento de esta) coincidió con disminuciones en el grupo que informó relaciones sexuales semanales o más frecuencia sexual; hombres de 25 años -34 años; mujeres de 25-34 años o 1 pareja sexual.

Además, la disminución de relaciones sexuales ocurrió principalmente entre hombres solteros (de 18-44 años) y entre los hombres y mujeres casados, la frecuencia sexual semanal o más también disminuyó.

"Los hombres con ingresos más bajos (ingreso anual de = $ 50 000 vs $ 0- $ 9999), con medio tiempo y sin empleo tenían más probabilidades de ser sexualmente inactivos, al igual que los hombres y mujeres que eran estudiantes", detallan los especialistas

La conclusión fue que aproximadamente 1 de cada 3 hombres de 18 a 24 años informó no haber tenido actividad sexual en el último año y que la inactividad sexual también incrementó entre hombres y mujeres de 25 a 34 años.

"El comportamiento sexual parece generar más ansiedad que la mayoría de los comportamientos relacionados con la salud. Lo que podría ser motivo de preocupación no es la frecuencia con la que un individuo tiene relaciones sexuales, sino si les importa", comenta la profesora de salud sexual y reproductiva en LSHTM, Kaye Wellings.