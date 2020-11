Las mujeres prefieren el olor corporal de hombres que no comen carbohidratos ni carne.

Existen muchas formas de conquistar a una mujer, por ejemplo, ser amable y respetuoso y aunque pienses que no eres muy agraciado, las mujeres no solo se fijan en la belleza física masculina según un estudio que reveló que los hombres más atractivos para las mujeres tienen un olor particular.

Recuerda que el amor no siempre entra por los ojos, en ocasiones puede entrar por la nariz y existen olores particulares que te hacen ser más atractivo ante una mujer, y en esto, la alimentación juega un papel importante.

Los hombres más atractivos para las mujeres tienen un olor particular

Un estudio publicado por la Universidad de Macquarie en Australia revela que las hojas verdes y bayas dulces son los mejores alimentos para ser más atractivo ante las mujeres.

Los autores del estudio contrataron a 43 hombres no fumadores sanos de entre 18 y 30 años para llevar a cabo su experimento. Estos tuvieron que llevar puesta la misma camiseta durante 48 horas y practicar ejercicio una vez al día. Después, algunas mujeres hicieron la prueba del olor y calificaron las camisetas según el atractivo de su fragancia.

Los carbohidratos no generan un buen olor

La prueba demostró que las mujeres preferían especialmente las camisetas que tenían una fragancia floral, dulce o afrutada.

Por otro lado, las camisetas cuyos usuarios habían consumido alimentos ricos en carbohidratos, generaban un olor mucho más intenso y desagradable.

¿Se debe evitar comer carne para oler bien?

El estudio mostró que las mujeres prefieren el olor corporal de los hombres que no incluyen carne en su dieta.

El olor juega un papel muy importante para el deseo sexual

En dos estudios dirigidos por la experta en el sentido del olfato, la doctora Rachel Herz, de la Universidad Brown, en Estados Unidos, las mujeres calificaron la esencia de un hombre como el rasgo más importante para determinar si una mujer se interesará sexualmente en él y encontraron que la esencia puede ser la forma principal en la que las mujeres huelen la compatibilidad genética con una pareja potencial. El olor de una persona es la expresión externa de los genes que conforman el sistema inmunológico, dicen los estudios.

Las mujeres prefieren a los hombres con olores diferentes al de ellas

El estudio demostró que las mujeres prefieren el olor de los hombres cuyo complejo mayor de histocompatibilidad (MHC) es distinto al de ellas.

Según señala el estudio, esta es una de las formas que tiene la naturaleza para asegurar que las parejas tengan hijos sanos. Además, el estudio indica que el olfato de las mujeres está en su punto más alto cuando están ovulando.

Ahora ya lo sabes, si quieres parecer más atractivo a las mujeres, debes tener un olor particular, pero recuerda que somos lo que comemos, y según el estudio mencionado, no comer carbohidratos ni carne días antes de una cita, puede ayudar a que el olor corporal sea más atractivo para las mujeres.

