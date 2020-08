Los efectos del calor durante el sexo en pareja

El calor durante el sexo puede tener muchas ventajas, pero expertos señalan que solo si se cumplen algunas condiciones

SUSANA CARRASCO

11/08/2020

11/08/2020 19:04 hrs.

En una noche calurosa, lo último que se antoja es estar cerca del ser amado y terminar en un momento que, en lugar de ser apasionado, es pegajoso y sudoroso, sin embargo, estudios han encontrado que el calor en el verano podría tener un efecto positivo durante el sexo en pareja.

Las horas extra que tenemos de luz solar durante el verano, podrían ayudar a activar ciertas hormonas y neurotransmisores relacionados con el placer, pero eso no es todo.

Tener sexo cuando hace calor podría tener otros efectos positivos, aunque se debe tener cuidado con algunos aspectos, ya que también puede arruinar por completo un momento de pasión o de plano, ni siquiera permitir que inicie.

Efectos del calor durante el sexo en pareja

Según la psicóloga y sexóloga Silvia Sanz, el calor puede ser un afrodisiaco natural, pues ayuda a disfrutar más de las relaciones sexuales debido a que las altas temperaturas estimulan la producción de hormonas como la oxitocina, endorfinas y serotonina, que provocan un aumento en el deseo sexual.

También se ha encontrado que el calor causa la vasodilatación de las fibras musculares, lo que hace que aumente el flujo sanguíneo de los genitales y como consecuencia, se disfruten de más y mejores orgasmos debido a la alta sensibilidad. De igual manera, se libera más testosterona y estrógenos, que naturalmente mejoran la libido y la excitación sexual. Pero cuidado, no todo es positivo, ya que un informe de la Universidad de Oxford, llamado "Estacionalidad en la reproducción humana", señala que las relaciones sexuales solo son más placenteras cuando hace calor, pero no demasiado.

Se llegó a dicha conclusión luego de que los investigadores detectaron que los nacimientos aumentaron durante los diez meses posteriores al verano en países con climas templados o fríos con veranos cálidos, pero no extremos. De manera que el sexo con calor es rico, siempre y cuando, las temperaturas no sean insoportables. Si hace demasiado calor, puede haber una bajada en la presión arterial, cansancio o sudor excesivo, lo que además de hacer que su piel se pegue, también genera malos olores que puede provocar rechazo. Cuando hace mucho calor en la noche no es posible dormir bien, así que es posible que el deseo sexual no sea el esperado en los días posteriores.

Ambiente relajado también facilita la intimidad

Otro de los aspectos importantes del sexo en pareja cuando hace calor, especialmente durante el verano, es que en ese periodo es común desconectarse y relajarse, lo que aumenta la posibilidad de tener más encuentros sexuales, según un artículo publicado en ABC.

Si es posible salir y cambiar de ambiente, aunque sea por unos días, eso facilita romper con la rutina sexual, tener más tiempo para cuidarse y planear un encuentro o vestirse de manera más seductora y provocativa para despertar el deseo sexual de la pareja.

En ese sentido, existen evidencias de que el simple hecho de estar al aire libre en una playa, en el jardín o en una terraza, ayuda a reducir los niveles de estrés, mejora el ánimo y aumenta la sensación de felicidad, lo que favorece las ganas de tener sexo en pareja y dedicar más tiempo a la seducción. Así que, si el ambiente veraniego te ayuda a estar más relajado, aprovecha para innovar tu vida sexual, atrévete a planear una noche de románticay esfuérzate en conquistar de nuevo a tu pareja para mantener encendida la llama de la pasión.

