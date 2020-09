Los 7 miedos sexuales más comunes de las mujeres

Las mujeres pueden tener muchos miedos sexuales que no se atreven a confesar, desde no llegar al orgasmo hasta tener relaciones con penetración

28/09/2020

El sexo es una de las cosas más placenteras en el mundo, pero en algunos casos, también es el principal motivo de incomodidades, miedos y hasta traumas, especialmente en las mujeres, quienes suelen ocultar sus inseguridades con tal de no defraudar a su pareja en la intimidad. Pero conocer los miedos sexuales más comunes es el primer paso para resolverlos, por ello aquí te decimos cuáles son los que las atormentan más a ellas.



De acuerdo con Carolina Muñoz, psicóloga especialista en sexólogo y terapia de pareja, ante un primer síntoma de temor durante las relaciones sexuales, será fundamental tratar de resolverlo para no hacer del sexo algo desagradable todo el tiempo.

Así que aprende a reconocer los miedos sexuales de las mujeres, su origen y algunas estrategias para superarlos.

Miedos sexuales de las mujeres

Estos son algunos de los miedos que ellas pueden tener con frecuencia y no confesarlo a su pareja, lo que poco a poco, estropea la vida sexual al punto de tener cada vez menos encuentros sexuales:

1. No disfrutar del sexo con penetración

No a todas las mujeres les encantan las relaciones sexuales con penetración, para algunas incluso es algo agresivo debido a malas experiencias pasadas en las que han tenido dolor, por las creencias arraigadas o por haber sido víctima de un abuso sexual.

La solución depende de la causa específica, pero para intentar que sea algo placentero siempre, no debemos olvidarnos del uso de lubricante y de un foreplay adecuado que permita alcanzar el nivel de excitación suficiente para comenzar con la penetración. Si el problema es más bien algo psicológico, lo mejor es acudir con un profesional.

2. Expresar sus fantasías

Muchas mujeres tienen miedo a expresar sus fantasías sexuales debido a que simplemente disfrutan imaginársela, pero no quieren llevarla a la práctica, es decir, les excita pensar que están en un trío, pero no les apetece hacerlo en la vida real, algo que los hombres difícilmente logran entender.

"Mucha gente confunde fantasías con deseos. Hay que tener claro que las fantasías solo están para excitarnos, para recrearnos con ellas, sin intención ni necesidad de que se cumplan. Los deseos en cambio, sí que tienen expectativas de querer llevarlos a cabo", aclara a El País, la sexóloga Ana Fernández.

3. Hacer una felación

Hacerle sexo oral a un hombre (felación) no es la idea favorita de muchas mujeres, principalmente por que sienten que no saben hacerlo bien para darle placer o peor, porque creen que lo lastimarán debido a la falta de experiencia. No obstante, este miedo sexual puede solucionarse con la práctica y con mucha comunicación, para que el hombre pueda ir guiando la estimulación oral y ella aprenda.

Una mala higiene también puede evitar que ella quiera acercar su cara ahí abajo, por lo que se debe tener especial cuidado con la limpieza de los genitales antes de cualquier práctica sexual.

4. No llegar al orgasmo

Uno de los principales miedos sexuales de las mujeres es no llegar al orgasmo y esto se debe a una falta de confianza y al hecho de que no se ha explorado el cuerpo lo suficiente para conocer lo que realmente es excitante y lo que no, lo que impide que la pareja pueda saberlo también. Por ello, es fundamental dedicar tiempo a la masturbación para saber qué movimientos, en que partes y con qué intensidad favorecen la llegada del clímax.

Fingir el orgasmo nunca es una buena opción, ya que solo estaremos ocultando un problema que necesita resolverse, por lo que es mejor ser honesta con la pareja y buscar juntos una solución. También hay que tener presente que el objetivo del sexo no es tener un orgasmo, sino disfrutar de las sensaciones y el cuerpo de la pareja, sin obsesionarse con alcanzarlo.

5. Hacer algo que no quiere

Por desgracia, este es uno de los miedos sexuales más frecuentes, pues muchas sienten que para complacer realmente a su pareja tienen que acceder a prácticas que no disfrutan o no las hacen sentir cómodas. En esos casos, lo más importante es poner límites y no tener miedo a que la pareja se enoje, pues si intenta forzar a algo que no se quiere hacer con chantajes, más allá de si te quiere o no, se trata de intenciones reprobables y hasta denunciables.

6. Mostrar sus "imperfecciones"

Son muchas las mujeres que prefieren hacer el amor con la luz apagada porque no aceptan su cuerpo, no se sienten sexys o temen que una parte de su físico sea motivo de burla o señalamiento. Esto se debe principalmente a la falsa imagen que se ha creado de lo que es una mujer sexy o sexual, lo que alimenta las inseguridades por no cumplir con esas características.

Pero la belleza viene en muchas formas y el atractivo erótico de una persona reside más en la actitud y en lo mucho que disfruta del momento, más que en una talla o una estética determinada.

7. Quedar embarazada inesperadamente

Encuestas señalan que la mayor preocupación de mujeres americanas y europeas durante el sexo es quedar embarazadas sin planearlo, ya sea porque su anticonceptivo falló o porque se dejaron llevar por la pasión y decidieron no usar alguno para protegerse. Aquí lo importante es acudir con el ginecólogo para conocer todas las opciones que existen y asegurarse de usar el que se adapta mejor a las necesidades personales. Se debe complementar con el uso de condón, pues es la única manera de evitar Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS).

Permitir que los miedos sexuales dominen en la cama puede arruinar el disfrute, así que es fundamental reconocerlos y trabajar de la mano de un experto y de la propia pareja para dejarlos atrás y comenzar realmente a disfrutar.

