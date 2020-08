Los 5 peores errores que todos cometemos al buscar pareja

Buscar pareja no es tan sencillo para todos, sin darnos cuenta, podemos cometer algunos errores que nos impide entablar una relación

SUSANA CARRASCO 19/08/2020

19/08/2020 17:13 hrs.

Buscar pareja puede ser sencillo para algunos, pero para otros, es algo simplemente imposible. Seguro que alguna vez te ha pasado que crees conocer a la persona correcta, la que ahora sí te hizo sentir mariposas en la panza, pero de pronto, empieza a alejarse hasta que ya no quiere tener ningún contacto contigo, ¿por qué sucede? Es probable que estés cometiendo uno de los 5 peores errores al buscar pareja.

A veces, querer una pareja con tanta desesperación puede llevarnos a cometer muchos errores que, en lugar de hacernos lucir atractivos, nos hagan quedar mal todo el tiempo.

Si es tu caso, no te preocupes, aquí te diremos qué es lo haces mal y la mejor forma en que puedes corregir esos errores al buscar pareja.

Errores al buscar pareja

Según explica a Infosalus, Remedios Gomis, especialista en gestión emocional en la búsqueda de pareja, tener una relación es un acto de responsabilidad y el proyecto de una vida para tener en común con otra persona y por tanto hay que darle la importancia y la trascendencia que se merece.

¿Alguna vez te preguntaste por qué esa persona que parecía ideal simplemente se alejó? Estas podrían ser las principales razones por las que esa pareja potencial salió corriendo:

1. Hablas de ti todo el tiempo

A todos nos gusta hablar de nosotros mismos, compartir nuestros gustos, experiencias y anécdotas, pero si exageras y con cualquier persona te desatas durante a horas a contar todos los detalles de tu vida sin mostrar el menor interés en la vida de la otra persona, ten por seguro que esa pareja que tanto deseas no va a llegar. Presta atención la próxima vez que platiques con la persona que te gusta y asegúrate de permitir que te cuente algo sobre su vida también.

2. No superas a tu ex pareja

Buscar una nueva pareja sin haber superado completamente a la anterior es un grave error, pues aunque el refrán dice que "un clavo saca a otro clavo", la realidad es totalmente distinta. Llevar el equipaje de tu relación pasada hará que compares a todas tus potenciales parejas con la otra persona y aunque es algo que a todos nos ha pasado, lo mejor es aprender a apreciar a nuestros intereses amorosos por sus cualidades particulares.

Así que asegúrate de sanar tus heridas antes de salir con una nueva persona.

3. Estas buscando un mejor amigo

Sin darte cuenta, es posible que en lugar de buscar pareja, en el fondo realmente quieras un mejor amigo. La experta en citas, Susan Trombetti señala en un artículo de El Confidencial que uno de los fallos más comunes de las parejas es apegarse a la idea de que la persona con la que sales también debe ser tu mejor amigo y eso no en todas las relaciones funciona.

"En muchas ocasiones no hay chispa porque la relación tiene demasiado colegueo", explica la especialista.

4. Quieres ser perfecto

Si llevas mucho tiempo sin salir con una persona y al fin consigues una cita, es posible que quieras que todo salga perfecto, así que te esfuerzas en no meter la pata o estropear las cosas. Esto puede hacer que te centres demasiado en la otra persona para complacerla en todo lo que quiere y que piense que siempre estarás ahí para solucionarle la vida. En el fondo, este comportamiento es señal de una baja autoestima, pues crees que algo está mal en ti y que nunca serás suficiente para nadie, por lo que en cuanto tienes la atención de una potencial pareja, haces hasta lo imposible por retenerla.

Recuerda que siempre debes valorarte y que antes de buscar pareja, debes tener muy claro lo que quieres y lo que no en una relación, así podrás crear límites firmes y saludables para garantizar el inicio de algo satisfactorio.

5. Vas demasiado rápido

Finalmente, uno de los errores al buscar pareja más común es pasar de cero a 100 en poco tiempo, es decir, empezar a conocer a una persona y a las pocas semanas, ya hablarle de cuántos hijos quieres tener o de la casa en la que podrían envejecer juntos. Recuerda que tener expectativas altas no es malo, pero asegúrate de mantenerlas en tu cabeza por un tiempo, pues debes ir poco a poco fortaleciendo la relación. El tiempo dirá si es la persona correcta para acompañarte en todos tus sueños o si lo mejor es decir "thank you, next".

¿Te identificas con alguno de los errores al buscar pareja?

