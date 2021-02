Los juegos eróticos pueden ayudar a reavivar la llama de la pasión con tu pareja

Tener una buena vida sexual en pareja mejora la satisfacción de los miembros de la misma. Y es que la conexión que se crea entre ambos en los momentos íntimos ayuda a superar muchos momentos delicados. Si buscas probar cosas nuevas a lado de tu ser querido a continuación te diremos los 5 mejores juegos eróticos para hacer con tu pareja.

Los 5 mejores juegos eróticos para hacer con tu pareja

Las relaciones sexuales son realmente placenteras, pero a medida que el tiempo en la relación de pareja pasa y la monotonía gana terreno, algunas parejas dejan que la llama de la pasión se apague.

Experimentar cosas nuevas puede ayudar a que la llama de la pasión se prenda de nuevo, los juegos eróticos son una gran opción.

1. Temperatura sexual

Para hacer esto simplemente es necesario agarrar un cubito de hielo o agarrar una bebida caliente.

Es posible aplicar hielo directamente sobre el cuerpo de la persona que pretendemos estimular, o ponerlo un momento en la boca para que al practicar sexo oral o lamer a la pareja las sensaciones sean diferentes.

(Foto: Pinterest)

2. El detenido

Otro de los juegos eróticos clásicos consiste en esposar a uno de los miembros de la pareja para que no pueda moverse. En este juego, se suele simular una detención o captura.

Uno de los miembros de la pareja queda atado de manos y queda a merced de la otra persona que se pueda encargar de dar placer.

(Foto: Pinterest)

3. Masaje con aceite

Los masajes siempre son placenteros y relajantes, y son ideales para aumentar la excitación sexual y causar un clima idóneo para el acto sexual. El masaje se puede llevar a cabo en la misma cama.

Existen diferentes tipos de aceites con diferentes aromas que producen distintas sensaciones. El tacto, el olor y la sensación del aceite pueden ser muy estimulantes y un masaje es ideal como juego preliminar en la cama.

(Foto: Pinterest)

4. Elige un papelito

Un juego que puede resultar muy erótico y puede excitar tus sentidos. Consiste en agarrar dos frascos para meter una serie de papelitos. En cada papelito se escriben diferentes verbos que tienen que ver con actos sexuales y excitantes, por ejemplo, chupar, lamer, morder, etc. En el otro frasco estarán los papelitos con las partes del cuerpo escritas. La combinación de los papelitos te indicarán que debes hacerle a tu pareja para que sienta un gran placer.

5. La batalla

La cama puede convertirse en un ring de lucha con este juego, en el que no se debe ser violento, pero puede ser divertido. Los dos miembros de la pareja deben desnudarse y agarrar una almohada con la que deben indicar la batalla. No se trata de hacer daño sino de pasar un buen rato. Esto puede provocar un ambiente distendido que puede acabar en amor y no en guerra.

(Foto: Pinterest)

(Con información de: Psicología y mente y GQ)