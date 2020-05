Los 3 tipos de orgasmos que tienen los hombres en el sexo

Se cree que basta con la estimulación del pene, pero existen varios tipos de orgasmos en hombres que pueden hacerlos disfrutar más

SUSANA CARRASCO 04/05/2020

04/05/2020 17:52 hrs.

Se habla mucho sobre el orgasmo femenino y en muchos casos, se da por hecho que los hombres siempre disfrutan y que para ellos el placer es muy sencillo de conseguir, sin embargo, el cuerpo masculino también guarda muchos misterios en cuanto a la sexualidad y para que conozcas un poco más, te decimos los tipos de orgasmos que tienen los hombres.

La eyaculación se considera como el momento del clímax masculino pero la realidad es que ellos pueden disfrutar de un orgasmo sin que necesariamente tengan que expulsar semen. Conoce todo sobre el orgasmo masculino y sus tipos.

Tipos de orgasmos en hombres

La creencia popular nos ha dicho que la prueba de que un hombre tuvo un orgasmo es la eyaculación y que basta la penetración o la masturbación intensa para que lleguen al clímax, sin embargo, existen distintos tipos de orgasmos en hombres que se deben conocer antes de hacer esas afirmaciones.

1. Orgasmo tradicional

Este orgasmo es el más conocido y ocurre cuando hay una suficiente estimulación del pene que da lugar a una eyaculación o expulsión de semen. Se produce en dos fases: en la primera se acumula el semen en la uretra posterior durante la erección y en la segunda, el hombre experimenta el orgasmo con espasmos en el pene y una sensación de placer intenso.

2. Orgasmo de próstata

Aunque es uno de los tipos de orgasmos en hombres más intensos que ellos pueden experimentar, desgraciadamente muy pocos se atreven a intentarlo por el estigma que existe en cuanto a la estimulación de la próstata o el famoso punto P, especialmente porque se debe hacer vía anal y esas prácticas suelen asociarse con lo homosexual.

Sin embargo, ese tipo de creencias no hacen más que limitar el placer sexual y sobre todo, impedir que conozcamos nuestro propio cuerpo. Según el terapeuta sexual Charlie Glickman, autor del libro La guía definitiva para el placer prostático, todos debemos tener muy presente que ninguna práctica sexual puede cambiar la orientación sexual.

No está muy claro todavía el por qué el orgasmo de próstata puede ser incluso más placentero que el que surge con la estimulación del pene, pero algunos expertos creen que se debe a las sensaciones que transmiten los nervios que recorren la superficie externa de la glándula o el plexo prostático.

¿Cómo estimular la próstata? Se debe hacer a través de la pared rectal, introduciendo en el ano un dedo con lubricante, un vibrador o cualquier tipo de arnés de penetración una vez que se ha estimulado previamente la zona rectal. Al presionar directamente en los nervios que rodean la vejiga, el placer y la excitación son inmediatos.

Con la práctica, el hombre puede ir aprendiendo a controlar su respiración durante la estimulación del punto P, lo que según un estudio en The Journal of Sexual Medicine, ayuda a una erección más intensa,un control de la eyaculación y el orgasmo.

3. Orgasmo seco

De acuerdo a Mayo Clinic, los orgasmos secos suceden cuando un hombre llega al clímax sexual pero no expulsa semen o no eyacula. En general, este tipo de orgasmo masculino no produce dolor, pero puede ser un problema si se desea concebir un bebé, por lo que si empieza a ser muy recurrente, es importante visitar a un especialista en salud sexual, ya que podría ser resultado de problemas como depresión, medicamentos, presión alta o enfermedades en la próstata.

Otra de las causas del orgasmo seco son los encuentros sexuales demasiado frecuentes o la masturbación excesiva, pues el semen puede tardar varios minutos o incluso horas en reponerse.

No te limites y atrévete a experimentar todos los tipos de orgasmos en hombres para lograr una sexualidad plena y, sobre todo, satisfactoria.

(Con información de El Confidencial)