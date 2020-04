Lo que hombres deben y no hacer al tener disfunción eréctil

Pocos hombres saben cómo actuar ante un episodio de disfunción eréctil en la intimidad, especialmente los jóvenes

SUSANA CARRASCO

SUSANA CARRASCO 08/04/2020

08/04/2020 18:26 hrs.

Se cree que los episodios de disfunción eréctil solo le ocurren a los hombres mayores pero eso no es del todo cierto, los jóvenes y con una vida sexual activa también pueden sufrirlo ocasionalmente. ¿Qué hacer cuando deseas mucho a tu pareja pero tu pene no responde como debería?

Conoce todo lo que debes y no hacer al tener un episodio de disfunción eréctil o impotencia sexual durante la intimidad.

Disfunción eréctil en la intimidad

La disfunción eréctil (impotencia) es la incapacidad para conseguir una erección o mantenerla con la suficiente firmeza para tener una relación sexual, de acuerdo a Mayo Clinic.

Puede surgir como consecuencia de problemas físicos y emocionales como el estrés, la ansiedad, enfermedades cardíacas, diabetes, presión alta, abuso de alcohol, trastornos de sueño o el consumo de algunos medicamentos.

Todos los hombres pueden sufrir alguna vez un episodio de disfunción eréctil y es importante saber cómo actuar al afrontarlo, pues se pueden cometer muchos errores que arruinen la relación de pareja.

En ese sentido, la psicoterapeuta y sexóloga clínica Alexandra Galleti, señala algunos pasos sencillos que te pueden salvar en ese momento en que tu cuerpo no responde como los esperas.

1. No entres en pánico

Todo hombre puede tener un mal día y su pene también. Estrés, exceso de trabajo, cansancio, ansiedad, nervios, miedo o el alcohol en exceso pueden arruinar un encuentro íntimo. Si eso te sucede, relájate, no pasa nada. No debes darle más importancia de la que tiene, pues incluso podrías empeorar la situación y complicar aún más la erección.

2. Deja a un lado la vergüenza

No se te ocurra decir la típica frase "no entiendo qué me pasa, es la primera vez". Los episodios de disfunción eréctil son más habituales de lo que el hombre promedio puede pensar y es muy importante ser honesto con la pareja respecto a este problema. Juntos pueden afrontarlo mejor y encontrar una solución.

TAMBIÉN LEE: Técnicas sexuales más placenteras para hombres

3. Ríete del momento

Puede parecer que es el fin del mundo, pero no lo es, así que utiliza el sentido del humor para bajar la tensión y superar el momento incómodo. De acuerdo a la experta, con un poco de risas y empatía puedes olvidar este episodio.

4. Explora otras formas de excitar a tu pareja

La penetración no lo es todo para tener un encuentro sexual satisfactorio, así que si tu pene no responde, recuerda que tienes otras armas para excitar a tu pareja, por ejemplo tus labios, tu lengua, tus manos y tus dedos.

Utiliza todos los recursos disponibles para darle placer a tu pareja y terminar con un orgasmo intenso.

5. No huyas

Muchos hombres sienten tanta vergüenza al tener un episodio de disfunción eréctil en la intimidad que prefieren salir huyendo. No lo hagas.

Lo mejor es que aproveches el momento de platicar el tema con tu pareja, desnudos entre las sábanas. Si es la persona correcta, comprenderá la situación y te brindará todo su apoyo.

No te sientas mal por sufrir disfunción eréctil en un encuentro íntimo, a cualquiera puede pasarle, lo importante es actuar inteligentemente al afrontarlo y aprovecharlo para fortalecer el vinculo y la confianza con la pareja.

SIGUE LEYENDO: Los 5 miedos sexuales más comunes de los hombres