Lo que debes tener en cuenta antes de salir con una persona divorciada

Salir con una persona divorciada puede ser complicado, pues se trata de alguien que ya pasó por varias experiencias con otra pareja y que hasta probablemente tiene hijos. No obstante, no significa que sea imposible, esto es todo lo que debes tener en cuenta.

¿Estás pensando en salir con una persona divorciada? En esencia, no hay muchas diferencias, pero es fundamental tener presente que ya trae consigo una lista de experiencias que afectan la forma en que vive sus relaciones.

(Foto: Pexels)

Por ello, en los siguientes párrafos te decimos todo lo que debes considerar antes de decidir salir con alguien que ya trae equipaje. Toma nota.

Salir con una persona divorciada

Tal vez conociste a alguien muy especial con quien empiezas a sentir gran química, una atracción mutua que rápidamente genera un vínculo, pero entonces, te enteras de que no solo ha estado en una relación estable antes, sino que estuvo casado o casada. ¿Debe ser un impedimento para una relación? Depende.

Al salir con una persona divorciada es importante tener en cuenta muchos aspectos, pues puede que tú quieras algo distinto. Toma nota:

(Foto: Pexels)

1. Es alguien que no teme al compromiso

Una de las ventajas de salir con una persona divorciada es que no le teme al compromiso, pues sin importar cómo terminó su matrimonio, de alguna forma ya sabe lo que hay "del otro lado". Así que es más probable que formalice una relación sin miedo.

2. Tiene "equipaje" y otras prioridades

Es probable que tu prospecto ya tenga hijos, lo que implica que no solo tiene responsabilidades, sino otras prioridades. En este punto, es fundamental entender que no serás la única persona en su vida, pues sus hijos siempre serán lo más importante, además de que tendrá contacto constante con su ex.

(Foto: Pexels)

3. Aprendió de sus experiencias

Una persona divorciada ya pasó por varias situaciones que, sin duda, le dejaron algunas lecciones de vida que le ayudaron a madurar.

Al haber estado viviendo en pareja antes, ya sabe cómo administrarse y sabe perfectamente que para que una relación funcione, se necesita el trabajo y compromiso de ambos. Además, conoce las consecuencias de ciertos conflictos en una relación.

(Foto: Pexels)

4. Ya vivió las primeras veces

Vivir juntos, viajar, hacer planes de casarse o hasta tener un bebé, son experiencias que muchas parejas sueñan, pero es importante que comprendas que, al salir con una persona divorciada, eso ya lo vivió antes, lo que puede afectar el ritmo de sus nuevas relaciones o incluso, optar por ya no volver a pasar por esas experiencias mientras que tú si lo deseas.

5. Puede no tener fe en el amor

Los divorcios muchas veces se perciben como fracasos en el amor, lo que puede llevar a esa persona a creer que, en realidad, el amor de pareja no existe y que las relaciones a largo plazo tarde o temprano se terminan.

Debido a ello, puede preferir sólo las aventuras o las relaciones sin mucho compromiso.

(Foto: Pexels)

6. Tienes referencias

Salir con una persona divorciada puede ayudarte a saber cómo es esa persona en una relación, pues al saber cuáles fueron las causas de la separación y la forma en que se expresa de su ex, puedes saber si es alguien que vale la pena o no.

Si no habla mal de su pasado y reconoce lo que hizo bien y mal, aceptando que todo le ayudó a crecer, puedes estar seguro de que es una persona respetuosa y con quien puedes construir algo serio.

7. Puede seguir en la fase de suelo

Antes de salir con una persona divorciada, es importante que te asegures de que ya superó su divorcio, pues mientras que para algunas personas bastan unos meses, pero otras, se requieren años para hacerlo.

(Foto: Pexels)

Esto depende de las circunstancias del divorcio y hasta las causas que llevaron a la separación. Si habla mucho sobre su matrimonio, sobre el proceso de divorcio o hasta intenta pasar más tiempo con su ex, entonces no ha superado la ruptura y tiene la esperanza de volver.

Evita involucrarte con alguien que tiene el corazón y la cabeza en otra parte, eso solo te causará problemas.

Ya lo sabes, salir con una persona divorciada puede tener sus ventajas, pero también sus complicaciones, así que evalúa muy bien la situación antes de tomar una decisión.

(Con información de Revista Moi, Mejor con Salud y Soy Carmín)