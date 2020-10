Las mujeres valoran el sexo sin importar la edad

25/10/2020

Seguramente habrás escuchado que al pasar el tiempo, la pasión disminuye y que la actividad sexual no es la misma, por lo que se llega a especular que las mujeres pierden el apetito sexual conforme pasan los años, aquí te diremos si eso es verdad o tan solo es un mito.

¿Las mujeres pierden el apetito sexual conforme pasan los años?

Es un mito que las mujeres no quieran tener relaciones sexuales a medida que envejecen, de acuerdo a un estudio que siguió a más de 3 mil 200 mujeres aproximadamente 15 años.

"El estudio mostró que un número considerable de mujeres aún valora mucho el sexo, incluso a medida que envejecen, y no es anormal", dijo Thomas, profesora asistente de medicina en la Universidad de Pittsburgh.

La investigación, que analizó datos de un estudio nacional de múltiples sitios llamado SWAN, o el Estudio de la salud de la mujer en todo Estados Unidos, encontró tres caminos distintos en cuanto a los sentimientos de una mujer sobre la importancia del sexo.

Aproximadamente una cuarta parte de las mujeres (28%) valoraba menos el sexo durante los años de la mediana edad(que abarca de los 40 a los 59 años).

La otra cuarta parte de las mujeres del estudio dijo exactamente lo contrario.

El sexo es importante para las mujeres independientemente de la edad

Aproximadamente el 27% de ellas dijo que el sexo sigue siendo importante a lo largo de los 40, 50 y 60 años. Esa es una sorprendente contradicción con la creencia de que las mujeres pierden el apetito sexual conforme pasan los años.

"El sexo se verá diferente", dijo Faubion, directora del Centro de Mayo Clinic, "no se verá igual a los 40 que a los 20; no se verá igual a los 60 que a los 40 y no se verá igual a los 80, como a los 60", dijo. "Puede que tengamos que hacer algunas modificaciones, pero las personas en general que están sanas y tienen buenas relaciones siguen siendo sexuales", aseguró.

Mujeres con nivel educativo más alto valoran más el sexo conforme envejecen

Las mujeres del estudio que valoraban mucho el sexo compartían las características de tener un nivel educativo más alto, estar menos deprimidas y haber experimentado una mejor satisfacción sexual antes de entrar a la mediana edad.

"Las mujeres que tenían relaciones sexuales más satisfactorias cuando tenían 40 años eran más propensas a seguir valorando mucho el sexo a medida que envejecían", dijo Thomas.

La raza y la etnia son importantes en las mujeres para seguir teniendo sexo conforme pasan los años

El estudio encontró otro factor que era importante tanto para los caminos de interés bajo como para los de interés alto: la raza y la etnia.

Las mujeres afroamericanas eran más propensas a decir que el sexo era importante para ellas durante la mediana edad. Mientras que las mujeres chinas y japonesas tenían más probabilidades de calificar el sexo como de poca importancia durante sus años de mediana edad.

"Quiero enfatizar que es mucho más probable que se deba a factores socioculturales que a cualquier factor biológico", dijo Thomas. "Las mujeres de diferentes grupos culturales tienen diferentes actitudes, diferentes niveles de comodidad sobre el envejecimiento, y si es normal que una mujer continúe valorando el sexo a medida que envejece".

Las mujeres no pierden el apetito sexual conforme pasan los años, nunca es tarde para disfrutar de tu cuerpo y tu sexualidad, recuerda que la edad es solo un número y que tener sexo tiene muchos beneficios para tu salud.

(Con información de: CNN)