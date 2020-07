Al ser un tema "tabú", el sexo anal sigue generando muchas dudas entre la gente...

ADRIÁN AGUIRRE

ADRIÁN AGUIRRE 01/07/2020

01/07/2020 14:33 hrs.

El sexo anal es una acción que tiene mala fama. Es un tema controversial pues se considera una parte "sucia" del cuerpo debido a la función del ano, por ello, la inserción de juguetes sexuales o los genitales o dicha región sigue siendo un tema incómodo para algunas personas.

Se trata de una práctica que aún se considera "tabú" y que si bien puede ocasionar mucho placer, todavía tiene mitos que circulan a su alrededor.

¿Cuáles son las preguntas más frecuentes que se tienen del sexo anal? Aquí las respondemos...

Puedes leer: ¿Es normal sangrar después del sexo anal?

Las 5 preguntas más frecuentes sobre el sexo anal, respondidas:

1) ¿Puede el sexo anal darme placer?: claro que sí. De hecho, hay probabilidades muy grandes de que tengas un orgasmo si lo practicas: un estudio de 2010 publicado en The Journal of Sexual Medicine encontró que, del 31% de las mujeres encuestadas que habían practicado la penetración anal durante su encuentro sexual más reciente, el 94% había alcanzado el placer máximo.

2) ¿Puede el sexo anal ocasionar hemorroides? Los movimientos de empuje y estiramiento que implica el sexo anal pueden irritar las hemorroides existentes, pero es poco probable que cause vasos sanguíneos dilatados y estirados dentro del recto y el ano, así que no: no lo puede causar, pero si las personas ya tenían hemorroides, puede afectar.

"No (el sexo anal no causa hemorroides), siempre y cuando estés relajado y lo disfrutes, incluso puedes usar algún lubricante recomendado siempre por un especialista. Las hemorroides pueden ser el resultado de una presión excesiva alrededor del ano, por ejemplo, cuando hay estreñimiento o un esfuerzo mayor para evacuar.

Cuando usa un buen lubricante y la penetración se siente cómoda, no forzada, no hay riesgo de que el sexo anal cause hemorroides. De hecho, algunos investigadores creen que el "juego por detrás" puede llegar a prevenirlas, ya que mejora la fuerza y la flexibilidad de la piel y los músculos, de modo que el ano puede responder mejor a la presión", comenta la educadora y consejera sexual, Ellen Barnard.

3) ¿Puedo embarazar a mi pareja con el sexo anal? No. El uso del condón mientras se realiza el sexo anal con la pareja es más que nada para prevenir las Enfermedades de Transmisión Sexual. Sin embargo, es bastante improbable que un espermatozoide salga del ano y busque entrar a la vagina. En caso de que el semen gotee, puede caer en otros sitios como la cama o se embarrará en el trasero del receptor o en el órgano reproductor que esté realizando la penetración.

También te puede interesar: ¿Por qué los hombres fantasean con tener sexo anal?

4) ¿A qué se le llama sexo anal?: Se le llama "sexo anal" a la acción de insertar el pene, los dedos o un objeto extraño como un vibrador en el ano para el placer sexual. Sin embargo, al no ser una parte del cuerpo diseñada para eso (sirve para desechar los residuos en el organismo cuando se defeca), implica riesgos para la salud como una mayor probabilidad de infección bacteriana o ETS.

5) ¿Qué le pasa a mi intestino si tengo sexo anal? Un estudio de 2016 menciona que existe una relación entre el sexo anal y la incontinencia fecal en hombres y mujeres.

Dicha investigación fue llevada a cabo por elementos del Departamento de Medicina de la Universidad de Alabama en Birmingham y en ella se encontró que practicar el sexo anal puede aumentar los riesgos de problemas intestinales, incluida la incontinencia fecal y la fuga intestinal.

Lo anterior, luego de que 4 mil 170 adultos de 20 a 69 años (2,070 mujeres y 2,100 hombres) completaran cuestionarios de comportamiento sexual y respondieran a preguntas de incontinencia fecal. También se encontró que el coito anal fue mayor entre las mujeres (37,3%) que entre los hombres (4,5%).

"Las tasas de incontinencia fecal fueron más bajas entre las mujeres (9.9 v.s. 7.4%) y los hombres (11.6 vs 5.3%) que informaron tener relaciones sexuales anales en comparación de las que no informaron tener relaciones sexuales anales", resaltan los investigadores.

La experiencia del sexo anal...

Cuando se introduce el pene o un objeto sexual dentro del ano se puede sentir necesidad de evacuar, ya que la estimulación en dicha zona hace que tu cuerpo envíe señales de que necesitas ir al baño. Si evacuaste antes de la acción y no tienes ganas ya de ir al baño, no tendrás problemas. Con unos minutos que aguantes la sensación, desaparecerá.

Ahora bien, si tienes incontinencia fecal antes de tener sexo anal, deberás consultar con tu médico para ver las opciones de cuidado y que no ocurra ningún accidente durante la penetración.

Recuerda que la decisión de tener sexo anal requiere de consentimiento y siempre deberás preguntarle a tu compañía antes de realizarlo, teniendo en cuenta el respeto total de su cuerpo, gustos y preferencias.

También te sugerimos: Lo que necesitas saber sobre la masturbación anal