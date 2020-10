Con estas posiciones ella llegará al orgasmo... garantizado.

¿Conoces las 5 posturas sexuales que garantizan que ella llegue al orgasmo? No hay nada mas satisfactorio durante las relaciones sexuales que ver a tu pareja alcanzar el orgasmo, sin embargo, para algunos hombres conseguir que ella llegue hasta el clímax puede ser bastante difícil, por desconocimiento o falta de habilidad. Conoce las mejores posiciones sexuales para ella.

Es muy importante conocer a profundidad a nuestra pareja y su cuerpo, saber que le gusta más y tener muy en claro que los orgasmos vaginales y de clítoris son sensaciones separadas, así lo señala un estudio publicado por el Journal of Sexual Medicine.

Las 5 posiciones sexuales que garantizan que ella llegue al orgasmo

No debes obsesionarte con solo una parte del cuerpo de tu pareja, debes probar cosas nuevas. “Las actividades innovadoras marcan una gran diferencia en el placer y su excitación”, explica Jen Landa, médica y autora de ‘Las soluciones del deseo sexual para mujeres’.

A continuación te enseñamos las cinco posturas que seguramente no has llevado a cabo y que pueden ayudarte a llevarla al orgasmo combinando diversas fuentes de placer o buscando el punto G.

1. Piernas sobre los hombros

Mientras ella está boca arriba, pídele que suba las piernas sobre tus hombros. El ángulo de su cuerpo debe ser aproximadamente de 90 grados.

El movimiento de las piernas sobre los hombres debe considerarse un elemento básico, ya que permite una penetración vaginal profunda.

2. El puente de Londres

La mujer se acuesta boca arriba con las piernas dobladas y en el aire. Estas extremidades deben estar un poco separadas a la altura de los hombros de él al tiempo que la mujer se agarra las plantas de los pies con las manos.

Esta postura te permite alcanzar todos sus ángulos mientras está boca arriba. También es una posición ideal si quieres involucrar a su clítoris. Con una mano puedes estimular su clítoris y con la otra puedes ayudarla a aguantar en esta posición.

(Foto: iStock)

3.Vista al frente

Puedes realizar esta postura de dos formas, pero el resultado debe ser el mismo. La mujer debe estar parada con la parte superior del cuerpo flexionada y sus manos tocando el piso. Mientras te pones detrás de ella, haz que arquee la espalda para que levante su trasero hacia arriba.

Con las piernas más alejadas, usa los muslos para apretar las rodillas, lo que consigue que la vagina se contraiga alrededor del pene. Esta posición es ideal para la estimulación del punto G.

4. Duplica el placer

El hombre debe estar acostado boca arriba y doblando una pierna, manteniendo la otra estirada. Ella debe sentarse sobre el pene viendo hacia los pies del hombre.

5. La mesa de café

Ella debe acostarse boca abajo en la cama con las rodillas ligeramente dobladas y las caderas ligeramente levantadas. Para mayor comodidad y aumentar el ángulo de sus caderas, puedes sugerirle colocar una almohada debajo de sus abdominales inferiores.

Esta posición crea una sincronización perfecta, que intensifica su placer al sentir tu miembro más grande.

Ahora ya sabes que estas 5 posturas sexuales garantizan que ella llegue al orgasmo, así es que intenta ponerlas en práctica.

