La asexualidad se define como una orientación más, no obstante, todavía existen muchas falsas creencias al respecto, por ello, en los siguientes párrafos te diremos la verdad de 5 mitos sobre las personas asexuales .

Las personas asexuales no sienten atracción sexual por otros, pero sí pueden tener placer y orgasmos

Lo primero que debes entender es que la asexualidad consiste en no sentir atracción sexual hacia otros.

(Foto: Freepik)

Al respecto, la sexóloga y psicóloga Ana Belén Carmona, indica a El País, que es una orientación sexoafectiva más, por lo que las personas asexuales buscan reivindicarse y ser reconocidas.

Mitos sobre los asexuales

La asexualidad, a diferencia de otras orientaciones sexuales, se basa en la diferencia entre atracción sexual y afectiva. Para ellos, el primer caso es entendido como la atracción erótica, mientras que el segundo, como una atracción romántica.

Estos son los mitos sobre los asexuales más comunes:

1. Es solo una moda

Las personas asexuales no eligen serlo y no debemos confundirlo con la abstinencia sexual voluntaria. Tampoco con el puritanismo, con tener actitudes erotofóbicas o con estar en contra del sexo.

(Foto: Freepik)

Al igual que la bisexualidad, se cree que se trata solo de una moda o tendencia, pero la realidad es que es algo que siempre ha estado ahí, solo que no tenía un nombre como ahora.

2. Todos los asexuales son iguales

Así como no hay heterosexuales iguales, la asexualidad es muy diversa, ya que podemos encontrar personas que no sienten atracción sexual ni tampoco atracción romántica hacia otros, no obstante, también hay asexuales que sí sienten atracción romántica.

(Foto: Freepik)

De igual forma, hay personas asexuales que sienten atracción sexual ocasionalmente (grisexuales) y quienes sienten atracción, pero solo en un contexto de un vínculo afectivo significativo (demisexuales).

3. No tienen orgasmos

La sexóloga Carmona, detalla que las personas asexuales no sienten atracción sexual hacia otras personas, pero sí pueden experimentar el placer sexual, excitarse y tener orgasmos a solas.

Así mismo, los asexuales pueden experimentar atracción romántica y enamorarse, estableciendo vínculos amorosos con otras personas.

(Foto: Pexels)

4. Se puede "curar"

Otro de los mitos de los asexuales es que se cree que se puede curar con ayuda de un psicólogo, como se creía que ocurría con la homosexualidad.

Pero es totalmente falso, ya que la asexualidad no es una patología, sino una orientación. Nunca se debe obligar a alguien asexual a intentar tratamientos psicológicos, psiquiátricos y hormonales, porque estaríamos hablando de una terapia de conversión.

(Foto: Pexels)

5. No sufren discriminación

Desafortunadamente, la asexualidad es una orientación poco conocida y aceptada, lo que dificulta que las personas que se identifican de esta manera puedan disfrutar su vida.

La discriminación proviene no solo de la población general, sino del propio colectivo LGBT+, pues persisten las ideas de que la persona solo está confundida, que está pasando por una fase o que aún no ha conocido a la persona adecuada.

(Foto: Pixabay)

Conocer la verdad de los mitos de las personas asexuales es la mejor forma de visibilizarlos y de eliminar los prejuicios, ¿no lo crees?

(Con información de El País)