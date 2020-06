Muchos factores pueden contribuir a la infidelidad, como la falta de afecto y atención, problemas de comunicación, adicciones y claro, una mala vida sexual

Existen varias razones por las que una persona es infiel. Puede ser por desconexión, baja satisfacción en la relación, edad y género, desequilibrio o "doble impacto", pero si bien muchas personas saben aparentar que no pasa nada mientras engañan a su pareja, existen algunas señales que puedes identificar para saber si eres el único (o la única) en su vida, como la técnica que usan los infieles expertos para no ser descubiertos.

De acuerdo con un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Queensland, las personas que han tenido un mayor número de parejas sexuales o tendencias impulsivas son las que tienen mayor probabilidad de ser infieles.

Es importante que sepas que la infidelidad no es una situación única y definida y que lo que se considera como un engaño varía de pareja en pareja, incluso entre cada una de las partes de la relación. Por otra parte, la American Psychological Association precisa que el que se trate de ocultar una infidelidad no significa que no puedas notar algunos rasgos de personalidad como predictores de este acto.

La técnica que usan los infieles expertos para no ser descubiertos no es nada del otro mundo y podrás descifrarla si pones atención en su comportamiento. La dificultad radica en su "maestría" para hacer que las mentiras que dicen parezcan una verdad.

La técnica que usan los infieles expertos para no ser descubiertos

Si quieres saber si tu pareja te es infiel, pon atención a los siguientes indicadores, pues se trata de la técnica que usan los infieles expertos para no ser descubiertos, también llamada "keep in touch" (mantenerse en contacto en inglés):

1) Mencionan que tienen que trabajar mucho: Puede que sea cierto o puede que esté ocultando algo. Las personas infieles pueden argumentar horas o días antes que tendrán una junta y que tendrán que quedarse horas extras y que la única manera en la que podrán comunicarse será a través de mensajes de texto.

¿Cero llamadas?, hmmm... extraño.

En el caso de que sea cierto, no tendrás de qué preocuparte, pero es importante que tengas presente el hecho de que cuando una persona es infiel y mantiene relaciones sexuales con otra, buscará hacer tiempo para poder tener sexo con su amante, por lo que buscará estar un poco alejada (o alejado) para cumplir su fantasía y luego volver a tu lado.

Los infieles podrán decirte que lo sienten mucho y que incluso no quieren ir a esa junta, pero en realidad estar disfrazando sus intenciones y decir cualquier excusa para idear el engaño y salirse con la suya.

2) Pone pretextos: ¿Desaparece repentinamente y no contesta mensajes ni llamadas?, ¿llega más tarde que de costumbre a casa?, ¿te avisa lo que está haciendo en ese preciso momento?, OJO.

El infiel experto buscará mantenerte lejos de la sospecha y de ahí viene el nombre "keep in touch", pues la persona que está engañando se mantendrá en constante contacto para que la otra persona esté tranquila y no sospeche nada.

Piénsalo de esta forma: si una persona de verdad está en una junta, no te mandará mensajes y se comunicará contigo cuando salga, pues sus obligaciones no le permitirán comunicarse y saliendo de ahí, se dirigirá contigo, pues no tiene razones para hacer otra cosa y disfrutará estar contigo.

3) Huele diferente: Al pasar tiempo con esa persona, sabrás cómo huele limpio, sudado, con desodorante o recién despierto. Sin embargo, si hueles algo diferente a lo acostumbrado, podría ser un indicador de que algo está pasando a tus espaldas. Si te dice "se me acabó mi desodorante y compré otro", no hay problema porque lo traerá en su maleta o mochila, pero si no lo trae, podría ser signo de infidelidad.

No significa que estas señales determinen por completo si la pareja es infiel o no, pues la infidelidad puede ser de muchas formas y sucede por causas diversas, por o que lo mejor siempre será hablar con honestidad con la pareja y platicar las preocupaciones o dudas que se tengan en cuanto a la relación.

Recuerda que la fidelidad es una cuestión de voluntad o propósito que cada uno de los miembros de la pareja se hace cuando se compromete en una relación y muchos factores pueden contribuir a la infidelidad, como la falta de afecto y atención, problemas de comunicación, adicciones y por supuesto, una mala vida sexual.





