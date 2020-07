¿La "primera vez" marca tu futuro sexual? Esto dicen los expertos

Se cree que la primera vez en el sexo determina cómo será la vida sexual futura y al respecto, los investigadores han hecho hallazgos sorprendentes

Dicen que la primera vez nunca se olvida y en el terreno sexual puede que no sea la excepción pues se cree que la forma en que lo vivimos puede definir en gran parte nuestra vida sexual futura, pero ¿qué tan cierto es?

Muchos aseguran que su primer encuentro sexual no fue para nada como lo imaginaban, en algunos casos hasta es una experiencia desastrosa que buscan borrar de su mente tan pronto como sea posible. Son pocos los que pueden decir que tuvieron un orgasmo en su primera vez o que se sintieron cómodos en todo momento.

Algunos estudios han analizado cómo influye la primera relación sexual en el resto de las experiencias íntimas a lo largo de la vida y los hallazgos son interesantes.

¿La primera vez marca tu futuro sexual?

Algunos estudios han encontrado que la primera vez si determina nuestra vida sexual posterior y que, en cierta forma, crea nuestro ADN erótico, como el realizado por las Universidades de Tennessee y Misisipi, donde se evaluaron a más de 300 alumnos sobre su primera experiencia sexual. Les preguntaron sobre el momento en que perdieron su virginidad y sobre su posterior vida sexual.

Las conclusiones del experimento señalan que aquellos que tuvieron una mayor satisfacción física y emocional en su primera vez, tenían mejores experiencias sexuales posteriormente; mientras que los que sufrieron de experiencias negativas o ansiedad en su primera relación sexual, mostraban menos satisfacción con su vida erótica actual.

"Este estudio no prueba que una buena primera vez constituya una buena vida sexual, en general, pero la experiencia que se tiene cuando se pierde la virginidad puede crear un patrón para los años siguientes", comenta uno de los investigadores, Matthew Shaffer.

Expertos no están de acuerdo

Otros investigadores cuestionaron estos resultados y señalan que los participantes eran en su mayoría jóvenes estudiantes que todavía no tenían demasiados años de vida sexual como para disponer de una perspectiva mayor, además de que, para ellos, tener sexo por primera vez ya no era considerado como un rito de iniciación, sino un mero trámite para entrar a la vida adulta, lo que cambiaría por completo los resultados.

Al respecto, la sexóloga y ginecóloga Francisca Molero, afirma que "la idea de que el primer encuentro deja una profunda huella en nuestra sexualidad futura es algo que ya está fuera de contexto. La gente ya no tiene unas expectativas tan altas, está mejor informada que las generaciones anteriores y, en muchos casos, la virginidad se ve como algo de lo que hay que desprenderse en un cierto momento de la vida, no necesariamente con el príncipe azul".

Por su parte, el profesor de psicología Noam Shpancer señala en un artículo publicado en la revista Psychology Today y retomado por SModa, que hay mucha literatura que demuestra que hay una correlación entre el nivel de inteligencia y el éxito en los estudios académicos con la edad de la primera vez, es decir, indican que los más inteligentes esperan a tener una mayor edad para su primera relación sexual.

No obstante, no se puede determinar así de fácil, porque influyen muchos factores, como el entorno familiar, la supervisión paterna excesiva, el nivel de selectividad de la persona o simplemente el desinterés en el tema sexual, no necesariamente una mayor inteligencia. La orientación sexual y el esfuerzo por comprender la propia identidad también pueden retrasar el debut en la cama y la experiencia general del momento.

¿Cómo debería ser la primera vez?

De acuerdo a los expertos en sexualidad, la primera vez no tiene que ser como la vemos en las películas, pero sí es importante que sea un acto responsable, meditado y realizado con plena libertad e información, sin que sea algo espontáneo o que no queramos hacer en realidad.

Para la sexóloga Molero, retrasar demasiado la primera relación sexual también podría causar conflictos, pues se ha demostrado que no disfrutar de la sexualidad pasando los veintes puede generar angustia y hasta defunciones sexuales porque hay miedo de que la otra persona sepa que no se tiene suficiente experiencia en la intimidad. Sin embargo, esto no debería ser un pretexto para hacerlo con la primera persona que se nos atraviesa simplemente para terminar con el problema, la decisión debe ser consciente y siempre con la intensión de disfrutar del momento.

El uso de condón y otros métodos anticonceptivos ideales para adolescentes como el DIU o las pastillas anticonceptivas también es fundamental, pues los sexólogos señalan que las Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) son uno de los mayores miedos de los jóvenes, quienes pueden retrasar aún más su primera vez por miedo a enfermar. Sin embargo, con las precauciones necesarias es posible disfrutar de las relaciones sexuales sin ningún riesgo.

Ya lo sabes, la primera vez no tiene que ser una condena, es algo natural por lo que todos pasan y que puede dejarte algunas lecciones, pero definitivamente no determina el resto de tu vida sexual porque solo el tiempo te permite conocer distintas formas de erotismo y de disfrutar en la intimidad.

