La postura sexual perfecta para llegar juntos al orgasmo

Aunque no es fácil conseguir llegar juntos al orgasmo, es posible si se realizan las posiciones sexuales adecuadas

SUSANA CARRASCO

SUSANA CARRASCO 27/05/2020

27/05/2020 18:21 hrs.

Entre los problemas más comunes en la alcoba se encuentra el momento en que uno de los miembros de la pareja llega primero al clímax, creando una sensación de profunda insatisfacción en la persona que se quedó a medias. Afortunadamente, es posible lograr llegar juntos al orgasmo y para ello, te recomendamos una postura sexual llamada "M".

No es tan popular como la posición del misionero o el doggy style, pero es un hecho que puede darle variedad a sus encuentros sexuales y unas sensaciones únicas que eleven la excitación para ambos. Toma nota de cómo ponerla en práctica.

Postura sexual para llegar juntos al orgasmo

Las relaciones sexuales son muy satisfactorias, aunque pueden ser aún mejor si logran tener orgasmos simultáneos.

Un estudio publicado en el Journal of Sexual Medicine señala que disfrutar de un orgasmo en pareja puede tener muchos beneficios para la salud, como disminución del estrés, alivio de dolores musculares, un sistema inmune más fuerte y menos riesgo de enfermedades del corazón.

Antes de empezar a poner en práctica todo el kamasutra buscando desesperadamente el clímax juntos, es importante que te asegures de no tener problemas para lograr el orgasmo por causas médicas, como la disfunción eréctil en el caso de los hombres o la falta de lubricación en el caso de las mujeres.

Ahora, si ya están seguros de que los dos pueden lograr orgasmos, es momento de poner manos a la obra para poder llegar juntos y compartir un momento de intimidad muy erótico.

TAMBIÉN LEE: 5 básicos del sexo que nadie te enseña pero deberías saber

Es importante destacar que tener un orgasmo simultáneo no es tan sencillo como parece y por ello, es importante que tengan paciencia y no dejen de intentarlo si no sale en las primeras veces que hacen esta postura sexual al hacer el amor. Además, la comunicación será fundamental para que puedan decirse en el momento de la acción los movimientos que de verdad están disfrutando y los que no tanto.

Teniendo esto en cuenta, es momento de atreverse con la postura "M", que se considera ideal para llegar juntos al orgasmo.

Lo primero que deben hacer es elegir una superficie cómoda, puede ser la cama, aunque será mejor poner en el suelo algún tapete para hacerlo ahí, ya que necesitan que haya estabilidad.

Asegúrense de tener un buen rato de preliminares sexuales para ir encendiendo los motores, como besos apasionados, masturbación mutua y hasta sexo oral, lo que más los excite y que ayude a tener la lubricación sexual ideal para una mejor penetración durante la postura sexual "M".

Una vez que sientan mucho deseo, el hombre debe sentarse con sus piernas en forma de mariposa y apoyarse con las manos por detrás de su espalda, luego, la mujer debe sentarse sobre él, asegurándose de que el miembro masculino entra en su cuerpo. Posteriormente y con mucho cuidado, debe colocar sus piernas sobre los hombros de su pareja.

Es importante que ella también eche su cuerpo un poco hacia atrás, de manera que puede apoyar sus brazos pues el ritmo del encuentro sexual lo llevará ella, subiendo y bajando a su gusto o haciendo movimientos circulares.

Esta posición sexual para llegar juntos al orgasmo se llama "M" porque cuando se hace, la pareja entrelazada tiene la forma de esta letra y aunque puede ser un poco complicada de hacer, vale la pena debido a que permite una penetración profunda que hará al hombre explotar de placer rápidamente y al mismo tiempo, ayuda a que el clítoris reciba toda la estimulación necesaria para el orgasmo femenino.

Solo deben ir probando distintos movimientos y ritmos, de manera que encuentren algo perfecto que sea satisfactorio para ambos y, sobre todo, deben decirse cuando estén a punto de llegar o cuando no estén sintiendo nada, así podrán sincronizarse y llegar juntos al orgasmo más fácilmente.

No olviden agregar lubricantes para que los movimientos sean más placenteros y déjense llevar por la pasión del momento.

SIGUE LEYENDO: 5 instrucciones de los sexólogos para lograr multiorgasmos

(Con información de El Confidencial)