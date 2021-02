Fortalecer la conexión en pareja ayuda a que la relación sea más fuerte y duradera

Cuando se tiene pareja lo que se va a buscar siempre es que funcione la relación para que pueda durar mucho tiempo. Estar enamorado es uno de los sentimientos más bonitos que puede experimentar una persona y dentro de la relación la conexión emocional en pareja es clave, por eso hoy te hablaremos de su importancia.

Conectar con la pareja a veces no es tarea sencilla. No porque no estemos dispuestos a mejorar la relación, sino porque en ocasiones no sabemos exactamente qué hacer y qué no hacer.

La importancia de la conexión emocional en pareja

Definir exactamente qué es la conexión con la pareja no es fácil, pero desde luego sus efectos reales son muy palpables. Cuando el lazo vivo entre dos personas que se quieren es fuerte, la comunicación tiende a ser más fluida, y priorizan el afecto y la confianza. En cambio, si la relación es débil y ambos empiezan a desconectarse el uno del otro, no tardan en aparecer la distancia y la incomprensión.

Por todo esto es tan importante fortalecer la conexión con la pareja, hacer que haya una interacción saludable y fluida, por medio de la confianza, el respeto y la comunicación asertiva. El objetivo es evitar que la relación se convierta en algo marcado por la rutina más fría y distante, algo que con el paso del tiempo acaba con la relación.

¿Cómo mejorar la conexión emocional con la pareja?

John Gottman, investigador clínico y uno de los psicólogos más reconocidos en la comprensión de las relaciones afectivas, señala en su libro "Las 7 reglas de oro para que la relación de pareja funcione" que para que un vínculo sea satisfactorio necesitamos sentir que la otra persona se preocupa por nosotros. Ese apoyo y ese sentimiento es el que ayuda a superar todo obstáculo.

(Foto: Pexels)

Dedicar tiempo exclusivo a la pareja

Es habitual que en pareja se hagan muchas cosas juntos, pero a veces llega un momento en la relación en que el tiempo que pasan juntos es gracias a salir con los amigos, estar con los hijos o reunirse en familia.

Pasar tiempo de pareja con otras personas no es algo malo, más bien al contrario, es una forma de asegurarse que no nos aislamos del mundo por la relación. El problema es cuando nunca pasamos tiempo en exclusiva con nuestra pareja. Hay que hacer un esfuerzo y buscar ratos que se puedan disfrutar solamente con la pareja.

(Foto: Pexels)

Ser agradecidos

Para conseguir una buena conexión con tu pareja es necesario demostrarle lo agradecido que se está por salir con él o con ella.

No obviar las emociones

Son muchas las emociones que se pueden vivir estando en pareja. Es por esto que llega un momento en el que se obvian las emociones o se les da menor importancia de la que tienen.

(Foto: Pexels)

Las emociones son, precisamente, aquello que más importancia tiene en la relación. La conexión de la pareja depende, en gran medida, de cómo se gestionan las emociones y la empatía de cada una de las partes implicadas en la relación.

(Con información de: Psicología y mente y Mejor con Salud)