La ciencia revela 5 pasos para dar un beso perfecto

Dar un beso perfecto es fundamental, ya que el intercambio de saliva podría definir incluso si hay compatibilidad sexual o no con la pareja

SUSANA CARRASCO 22/10/2020

22/10/2020 14:55 hrs.

Besar es una incomparable expresión de afecto y pasión entre dos personas que puede tener beneficios para la salud, como fortalecer el sistema inmune, disminuir caries, mejorar la autoestima y hasta quemar unas cuantas calorías. Pero besar es todo un arte y algunos estudios revelan que hay una serie de pasos que debemos seguir para dar un beso perfecto que difícilmente se olvide.

Puede parecer muy simple besar, ya que no hay mucha dificultad en juntar los labios con los de otra persona y dejarse llevar por el momento, pero la realidad es que no cualquiera es un buen besador.

Seguro que alguna vez te has topado con alguien que te parece atractivo pero al momento de besarlo, toda la magia desaparece, porque como ya lo mencionamos, besar es un arte.

¿Cómo dar un beso perfecto?

De acuerdo con un estudio publicado en la revista Evolutionary Psychology, hasta el 59% de los hombres y el 66% de las mujeres perdían el interés inmediatamente por una persona cuando al darle un beso, se daban cuenta de que lo hacía fatal.

Si no quieres ser considerado un mal besador, entonces puedes seguir algunos pasos que están demostrados científicamente para garantizar un beso inolvidable. Toma nota.

1. Posición de la cabeza y ritmo

Investigaciones de la Universidad de Bath, señalan que poner atención hacia la dirección en la que se inclina la cabeza durante un beso, es clave para tener una buena técnica.

Según el estudio, dos de cada tres personas que besan prefieren girar la cabeza hacia la derecha, sin importar si son zurdos o diestros, debido a que esta posición es cómoda y permite concentrarse solo en hacer los movimientos correctos con los labios.

En cuanto al ritmo, lo mejor es empezar lento y suave y poco a poco, aumentar la intensidad para culminar con un beso apasionado y acelerado, claro, trata de darle variación a los movimientos para que no sea aburrido.

2. Hombre o mujer

La técnica para dar un beso perfecto no es la misma en un hombre que en una mujer y en ese sentido, el libro The Art of Kissing, señala que los hombres buscan que su pareja sea un poco más pasional con la lengua durante los besos, mientras que las mujeres prefieren que la lengua no sea tan invasiva ni mucho menos que llegue hasta el fondo de la boca.

Como ellos quieren más lengua y a ellas no les encanta que les hagan un lavado de anginas, lo ideal es encontrar un punto medio para que el beso sea húmedo pero sensual, con movimientos sutiles.

Recuerda que la saliva es un coctel químico que puede determinar si eres o no compatible sexualmente con esa persona, así que pon atención a las sensaciones que experimentas en cuanto percibas el sabor de esa persona que tanto te gusta.

4. Duración

Según un artículo publicado en El Confidencial, a los hombres también les gusta que su pareja abra mucho la boca durante los besos, ya que, de forma inconsciente, está tratando de transferir la mayor cantidad posible de testosterona para aumentar el deseo sexual de la mujer.

Sin embargo, hay que ser muy cuidadosos con el tiempo que dura el beso para que resulte perfecto y efectivo, por lo que la recomendación es abrir la boca solo unos segundos y cerrar los labios a tiempo para que tenga el efecto esperado.

Por otro lado, aunque te encante esa persona, por favor evita morder en el primer beso, ya que para algunas personas no es agradable y hasta podría arruinar el momento. Espera unos besos más para hacerlo.

5. Lugar

Si vas a besar por primera vez a alguien que te gusta mucho o simplemente quieres empezar a preparar el terreno para pasar al siguiente nivel en su relación, lo ideal es que busques un ambiente tranquilo donde no los interrumpan, de manera que puedan dejarse llevar a gusto y si hay química, es probable que quieran estar pegados durante un largo rato.

Para dar un beso perfecto empieza con estas recomendaciones y asegúrate de tener tu boca limpia o al menos come una menta unos minutos antes de lanzarte a dar el beso. También es recomendable que hidrates bien tus labios para mejorar las sensaciones. Finalmente, recuerda que lo mejor siempre es preguntar a tu pareja cómo le gusta más, ya que cada persona tiene preferencias muy específicas.

