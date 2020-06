Kunyaza, la técnica sexual para elevar el placer femenino

Esta técnica milenaria llamada Kunyaza garantiza un placer intenso y sobre todo, lograr la eyaculación femenina de forma sencilla

SUSANA CARRASCO

SUSANA CARRASCO 18/06/2020

18/06/2020 19:10 hrs.

Alcanzar un intenso placer femenino que lleve no solo al orgasmo sino a la eyaculación puede ser posible gracias a una técnica sexual llamada Kunyaza, que tiene origen en el centro de África y que es considerada una tradición milenaria que "hace brotar agua" de la mujer durante el acto sexual.

Probablemente no has escuchado mucho sobre esta práctica, pero es muy sencilla de realizar, no necesita que hagas posiciones extremas ni agotadoras, el truco simplemente es darle un giro muy placentero a la forma en que se estimula la vulva.

Atrévete a intentarla y disfruta de un placer tan intenso que te lleve a la codiciada eyaculación femenina, pues la palabra 'kunyaza' significa 'orinar' o 'eyaculación femenina' en rundi.

Kunyaza para más placer femenino

Originada en África Central, esta técnica sexual llamada Kunyaza consiste en estimular todas las terminaciones nerviosas de la vulva, es decir, los labios vaginales internos y externos, el clítoris y el orificio vaginal. El sexólogo y escritor africano Nsekuye Bizimana, en su libro 'Kunyaza', confirma que esta práctica cuenta con una larga tradición que garantiza el placer.

Lo más importante para lograrlo es la confianza y la relajación, no se trata de presionar un botón mágico, sino de hacer una estimulación muy específica de toda la zona genital femenina. De acuerdo a GQ, el secreto de esta práctica está en la acción rítmica del miembro masculino alrededor del clítoris, la vulva y la vagina, no se debe presionar fuertemente ni actuar con intensidad, se trata simplemente de una caricia que se realiza con glande, los dedos o juguetes sexuales.

TAMBIÉN LEE: 5 posiciones sexuales para tener sexo en la menstruación

Esta técnica sexual es perfecta para los preliminares o como acto principal, ya que ambos pueden llegar al orgasmo. El Kunyaza implica una fase no penetrativa y una de penetración progresiva que debe hacerse de la siguiente forma:

1. Estimulación externa

Primero hay que enfocarse en la estimulación de la vulva y para ello, el hombre debe sujetar el pene con los dedos pulgar e índice y acariciar con la punta toda la zona externa genital de su pareja, de forma suave. Se pueden usar lubricantes para facilitar los movimientos que no deben subir de intensidad hasta que ella lo pida.

Se pueden hacer movimientos de arriba hacia abajo, luego círculos o zigzag, cubriendo los labios vaginales y sobre todo el clítoris y el orificio vaginal, pero sin penetrar. La intensidad y el ritmo dependerá de lo que la mujer disfrute más y se puede alternar la estimulación con los dedos o un juguete sexual.

2. Estimulación externa

Una vez que hay suficiente lubricación vaginal o excitación, se inicia la penetración de forma normal en la vagina, pero sin llegar a introducir completamente el pene. Se debe poner empeño en estimular solo la abertura vaginal, es decir, solo debe introducirse la punta del pene.

Según los expertos, es más efectivo hacer el Kunyaza si ella está acostada sobre la cama con las piernas abiertas mientras él está encima o cerca de sus piernas estimulando de forma suave. La posición de flor de loto o el perrito (doggy style), también pueden ser efectivas.

La lubricación es esencial para disfrutar al máximo de los movimientos, incluso puedes atreverte con geles estimulantes con efecto frío/calor. Otra recomendación al hacer la técnica sexual Kunyaza es que la mujer tenga poco o casi nada de vello púbico, pues así las sensaciones podrán ser mucho más intensas y la eyaculación será más sencilla de conseguir.

¿Te atreves a intentarlo?

SIGUE LEYENDO: ¿Cuál es la diferencia entre eyaculación femenina y squirting?