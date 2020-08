Jóvenes en busca de planificación familiar no siempre tienen respuesta

A pesar de que hay diversas opciones de métodos de planificación familiar, los jóvenes no siempre reciben la orientación necesaria

SUSANA CARRASCO

02/08/2020 21:29 hrs.

Los embarazos no planeados, especialmente en la adolescencia, son un problema grave en México, ya que, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de las Mujeres, nuestro país ocupa el primer lugar en este tema entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). La principal causa de ello es la falta de información y de acceso a los recursos de la planificación familiar. De igual manera, se estima que hasta 55% del total de embarazos en México no son planeados, según el estudio "Embarazo no planeado y aborto inducido en México: causas y consecuencias", del Colegio de México (Colmex) y el Institute Guttmacher de Estados Unidos.

Por ello, cada 3 de agosto se conmemora el Día de la Planificación Familiar, cuyo objetivo es permitir que tanto hombres como mujeres tomen el control de su cuerpo y decidan el número de hijos que desean y cuándo tenerlos, según las circunstancias sociales, económicas y personales. En ese sentido, el Dr. Gerardo Alba Jasso, médico especialista en ginecología y obstetricia con subespecialidad en biología de la reproducción humana, adscrito al Departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital Juárez de México (HJM), explica en entrevista con Sumédico que decidir en qué momento tener hijos es un derecho humano y los servicios de salud están obligados a ofrecer los medios y la información necesarios para lograrlo.

Desgraciadamente, esto no siempre es posible y las cifras de embarazos no planeados son alarmantes, lo que se debe principalmente a que la sexualidad sigue siendo un tema tabú y a que no se tiene el acceso adecuado a los métodos anticonceptivos.

Deficiencias en servicios de planificación familiar

"Del total de embarazos que ocurren en México, aproximadamente 30% son adolescentes y de ellos, más de la mitad no son planeados o deseados, porque no hubo acceso a un método de planificación familiar o en algunos casos, hubo violencia sexual o están en un ambiente en el que no pueden negarse a tener relaciones sexuales, ya sea por edad o inmadurez", señala el especialista.

La edad promedio de inicio de la vida sexual en los mexicanos ocurre entre los 12 y 19 años y se estima que el 15% de los hombres y el 33% de mujeres no usaron métodos anticonceptivos en su primera vez, según datos del Consejo Nacional de Población (CONAPO). Las principales razones por las que no se usan es que a pesar de que tienen acceso a la información, la mayoría no sabe cómo obtener el método por diversas circunstancias como vergüenza, la creencia de mitos o incluso, que se les niegue el recurso por parte de los sistemas de salud o no se brinde toda la información necesaria.

Al respecto, Lucero, una joven de 27 años que ha tomado pastillas anticonceptivas desde los 19 años, cuenta que, al iniciar una vida sexual más activa, decidió buscar opciones para cuidarse, sin embargo, el médico le recetó las píldoras sin ofrecerle mayor información u otros tipos de anticonceptivos que pudieran adaptarse mejor a su estilo de vida.

"Decidí empezar con las pastillas no porque yo lo pidiera sino porque el ginecólogo que llevaba mi seguimiento en ese entonces me las dio así, ni siquiera me dio una asesoría de qué tomar o que me podría convenir, solo supo que llevaba una vida sexual más activa y le dije que tenía preocupación porque mi ciclo era irregular y me quería estar cuidando, entonces me dio las pastillas pero no me explicó mucho, solo que tenía que tomarlas el primer día del periodo y así seguí, entonces yo solita fui aprendiendo a utilizarlas", relata.

Por su parte, Lexy, otra joven de 24 años, cuenta que, al buscar opciones para evitar el embarazo, recibió una caja de parches anticonceptivos, pero sin ninguna explicación de su uso o de los posibles efectos que podría tener en su cuerpo.

"Siempre he utilizado el método de barrera, el condón, desde antes de los 20 años y en algún momento pensé en utilizar el parche porque en los primeros años de la universidad una amiga me dijo que era super bueno y justo en una feria de salud sexual en la escuela los estaban regalando como si fueran estampas, pero me daba miedo no saber cómo usarlos porque es un método hormonal y no me explicaron nada", recuerda.

Un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que las altas tasas de embarazos no planificados se relacionan con las deficiencias en los servicios de planificación familiar, pues del 85% de mujeres que abandonan sus métodos anticonceptivos, la mitad lo hacen por problemas como efectos secundarios o incomodidades en su uso que podrían resolverse con asesoramiento y apoyo eficaces por parte de los profesionales.

Existen diversas opciones de anticonceptivos

Todos los adolescentes que estén por iniciar su vida sexual tienen derecho a recibir la información necesaria acerca de las opciones disponibles, ya que, aunque el condón o preservativo y las pastillas anticonceptivas suelen ser las más comunes, no son las únicas.

"Los métodos de planificación familiar se pueden dividir en temporales y permanentes. Estos últimos son los que se ofrecen cuando una pareja ya ha cumplido con su ciclo reproductivo y consisten principalmente en la vasectomía para el hombre y la ligación de trompas de Falopio para la mujer. En los temporales, tenemos opciones hormonales como la pastilla anticonceptiva, el parche, las inyecciones y el implante subdérmico y los no hormonales, como el condón y el Dispositivo Intrauterino de Cobre (DIU)", explica el especialista.

Actualmente, las chicas que compartieron su experiencia cuentan con la asesoría de un ginecólogo y señalan que conocen más sobre el tema y se sienten cómodas con los anticonceptivos, incluso, Lucero ha optado por probar otras opciones más ideales para su estilo de vida.

"Estoy decidiendo cambiar al implante porque es algo más permanente, no tengo que preocuparme de olvidar la pastilla y la situación de las hormonas, además de que es más económico pues lo que pago en 10 meses de pastillas es lo que me costará el implante con mayor duración. Por eso, yo recomendaría que al buscar información no solo lean en internet, vayan con el médico, los anticonceptivos te ayudan a planificar y se pueden retirar o modificar en cualquier momento dependiendo de su caso", cuenta.

"No puedo decir que lo sé todo, pero en caso de dudas ya sé a quien recurrir, tengo a mi ginecóloga de confianza y ya no me da pena hablar sobre el tema de planificación familiar con mis parejas. Yo les diría a otros jóvenes que nadie te va a juzgar por usar un anticonceptivo y quien lo hace es alguien que no quiere lo mejor para ti. No tengan miedo, traten de buscarse una ginecóloga de confianza si es posible desde antes de iniciar su vida sexual porque es super necesario, te va a decir qué métodos te quedan y cómo usarlos", agrega Lexy, quien actualmente hace activismo de educación sexual en redes sociales.

Mitos y prejuicios prevalecen

Aunque existen diversas opciones, los mitos y tabúes han hecho que se crea que algunos anticonceptivos pueden ser dañinos para los adolescentes o que hasta afectan la fertilidad, impidiendo que tengan hijos en el momento que ya lo desean, cosa que no es así.

"Todo medicamento puede tener efectos secundarios, no solo los anticonceptivos hormonales, al inicio puede haber algunos cambios como sensación de pesadez mamaria, quizás un poco de dolor de cabeza o retención de líquidos, pero es algo muy ligero que se supera rápidamente. Si se lleva una vida saludable no tiene por qué haber efectos graves. Ningún anticonceptivo deja un efecto posterior a su uso, se acaba cuando las parejas dejan de usarlos siempre y cuando ambos estén saludables. Si pasa un tiempo prolongado y no ocurre el embarazo, probablemente se deba a un problema de fertilidad no diagnosticado, pero no tiene nada que ver con los métodos anticonceptivos" señala el especialista del Hospital Juárez.

Lo que es importante es evaluar cuál es la mejor opción dependiendo del estilo de vida que se lleve, por ejemplo, si tomar las pastillas anticonceptivas a una misma hora todos los días es un problema, se pueden optar por otros métodos de larga duración como el parche, la inyección o el implante, que no requieren de una toma diaria y son efectivas.

"No hay una opción mejor que otra, solo se debe elegir la que dé los mejores resultados en los casos de cada pareja", indica el ginecólogo.

Educación sexual debe iniciar en casa

Finalmente, el especialista indica que la educación sexual debe iniciar en casa, todos los padres están obligados a darle a los hijos adolescentes orientación sobre los métodos anticonceptivos, independientemente de sus creencias y si es necesario ampliar la información, se puede acudir a recibir una consejería en planificación familiar en los centros de salud.

"Queda mucho por hacer en cuanto al tema de planificación familiar, se han implementado diversas estrategias para facilitar el acceso de las pacientes a los métodos anticonceptivos, algunas cosas quizás no se hayan seguido promocionando como debería, pero en todos los hospitales y clínicas debería haber áreas especificas donde se dé la consejería de anticonceptivos y que se brinden los métodos de manera gratuita como se establece en la ley, porque todos tienen derecho a elegir cuándo tener hijos y cuántos quieren" , concluye.

