Insatisfacción de erección, mal que se confunde con disfunción eréctil

La insatisfacción de erección no es tan conocida, pero es más común de lo que se piensa, especialmente en hombres jóvenes

SUSANA CARRASCO

SUSANA CARRASCO 03/11/2020

03/11/2020 17:45 hrs.

La disfunción eréctil es un problema sexual muy conocido que impide lograr erecciones firmes y duraderas, sin embargo, algunos expertos indican que los hombres suelen confundir este padecimiento con otro todavía más común: la insatisfacción de erección.

Según un artículo de Psychology Today, la mayoría de los hombres adultos con dificultades en las relaciones sexuales no padece disfunción eréctil, sino insatisfacción de erección, por lo que es fundamental que conozcan las diferencias entre cada uno.

Así que pon mucha atención a la siguiente información y conoce las principales características de este problema de la intimidad que afecta a hombres con una vida sexual activa y que se confunde fácilmente con disfunción eréctil.

Insatisfacción de erección vs. disfunción eréctil

Con la edad, es común que el hombre vaya perdiendo la habilidad de lograr erecciones a partir de simples fantasías sexuales y más tarde, ya no logran mantener el pene firme durante el sexo con su pareja.

Pero no se deben confundir todas las dificultades de erección con la disfunción eréctil, pues también existe la insatisfacción de erección. ¿Cómo identificarlo? Según los expertos, si todavía es posible lograr la erección durante la masturbación, pero no en las relaciones sexuales, entonces se trata de insatisfacción y no de disfunción.

TAMBIÉN LEE: 7 mejores juguetes sexuales contra la disfunción eréctil

En ese sentido, el investigador sexual Michael Castleman señala que existen algunos factores que incrementan la insatisfacción de erección, como la ansiedad, el consumo de alcohol y tabaco, las drogas, los problemas en la relación o tener intimidad cuando se siente demasiada fatiga.

¿Cómo prevenir la insatisfacción de erección?

La insatisfacción de erección puede perjudicar la calidad de los encuentros sexuales, pero el primer paso para superarla es aceptarla, ya que entre mayor preocupación se tenga por la falta de erecciones, más difícil será corregirlo.

Así que lo más importante es empezar a reducir la ansiedad sexual, ya que esta emoción desencadena el reflejo de lucha o huida que envía la sangre lejos del cuerpo central, incluido el pene. Si hay menos sangre en el cuerpo central, significa que hay menos sangre disponible para la erección.

En ese sentido, entre las estrategias para reducir la insatisfacción de erección resaltan las duchas calientes antes de la intimidad, respirar de forma meditativa durante la penetración, llevar un ritmo lento y agregar sensualidad al encuentro con masajes, besos, música, velas o hasta accesorios sexuales como lubricantes, sex toys y condones de sabores. Esto incluso favorece el disfrute sexual de las mujeres, quienes requieren de más tiempo para alcanzar la excitación.

Otras consideraciones

A veces, los problemas de erección surgen por no dejar tiempo suficiente entre una eyaculación y otra, por lo que si te masturbas a diario o varias veces al día, la recomendación es no hacerlo de 12 a 24 horas antes de las relaciones sexuales con penetración.

Esto puede ser más efectivo si se fija un horario específico para el sexo, algo que los terapeutas recomiendan a las parejas que llevan mucho tiempo juntas, aunque la espontaneidad de vez en cuando también tiene muchos beneficios para la erección.

Las erecciones firmes y duraderas dependen del flujo de sangre a través del pene, por lo que cualquier cosa que lo evite aumenta los riesgos de problemas. La diabetes, el colesterol alto, la hipertensión, las enfermedades del corazón, el sobrepeso y no hacer ejercicio con factores que contribuyen a los problemas de erección, por lo que es fundamental evitarlos.

Y tú, ¿sufres de insatisfacción de erección?

SIGUE LEYENDO: ¿Cómo podemos ayudar las mujeres a la pareja con disfunción eréctil?

(Con información de Biobiochile y Pshychology Today)