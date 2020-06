Inflamación y dolor en el clítoris, ¿por qué se produce?

Todas las mujeres pueden sufrir inflamación y dolor en el clítoris en algún momento de su vida sexual

Algunas mujeres pueden notar inflamación y dolor en el clítoris, algo que les produce preocupación al no saber lo que significa y sobre todo, les causa insatisfacción en sus relaciones íntimas, pues lejos de sentir placer al ser estimuladas en esta zona tan sensible, solo experimentan un dolor intenso.

¿Por qué duele y se inflama el clítoris? Esta parte del cuerpo femenino es una de las principales zonas erógenas, pues cuenta con hasta 8 mil terminaciones nerviosas y desencadena una respuesta orgásmica cuando se toca de forma correcta.

Se reconoce porque se ve como un pequeño botón entre los labios vaginales, que es el glande del clítoris, aunque todo el órgano es más grande de lo que se ve, pues tiene dos prolongaciones internas que se meten en el tejido vaginal y son los responsables del intenso placer sexual que una mujer pueda sentir, de acuerdo a Entremujeres.

Inflamación y dolor en el clítoris

Sin embargo, hay algunos factores que contribuyen a que lejos de sentir placer, haya inflamación en la zona y hasta dolor, que impide una intimidad realmente placentera ya sea en pareja o por medio de la masturbación.

Si el dolor en el clítoris se presenta de manera frecuente, el deseo sexual puede verse afectado e incluso la práctica de actividades como el ejercicio físico. Si esto está ocurriéndote, a continuación, te decimos las posibles causas por las que hay inflamación y dolor en el clítoris:

1. Exceso de estimulación sexual

Esta se considera la principal causa de las molestias en el clítoris, ya que es una zona con múltiples vasos sanguíneos y terminaciones nerviosas que lo hacen altamente sensible, por lo que un exceso de estimulación no solo no es placentero, sino que lo lastima.

La inflamación y el dolor en el clítoris pueden surgir cuando hay un roce excesivo y directo con los dedos, los juguetes sexuales o la boca durante el sexo oral. Otro factor a tener en cuenta es la presión que se ejerce sobre el clítoris, que puede ser demasiada para la sensibilidad de este órgano.

2. Falta de lubricación

La falta de lubricación natural durante las relaciones o la ausencia de lubricantes artificiales es otra de las principales causas de la inflamación y el dolor en el clítoris. Es importante que la mujer esté bien lubricada para permitir un mejor deslizamiento de los dedos o un vibrador al hacer la estimulación sexual, de lo contrario, la zona sufre por la fricción tan brusca.

3. Vulvodinia

La sensación de dolor en el clítoris también puede ser causada por una enfermedad de la zona íntima femenina llamada vulvodinia que, de acuerdo a Mayo Clinic, es una molestia o dolor crónico en la abertura de la vagina y otras partes de la vulva, incluyendo el clítoris.

No tiene una causa específica pero causa ardor, inflamación, relaciones sexuales dolorosas, sensación pulsátil y picazón, que puede ser constante o esporádico, apareciendo especialmente cuando se toca la zona. Debe revisarlo un ginecólogo para recibir el tratamiento adecuado.

4. Balanitis

La balanitis generalmente hace referencia a la inflamación del glande del pene, pero también a la inflamación del clítoris, que se presenta también con enrojecimiento de la zona y surge como consecuencia de una mala higiene, sexo muy intenso, infecciones íntimas o alergias a jabones y telas de las prendas interiores.

5. Productos de higiene inadecuados

Algunas irritaciones en la piel de la zona íntima, incluyendo el glande del clítoris, surgen por el uso de productos de higiene muy fuertes, como jabones, champús, perfumes, toallas sanitarias y detergentes para lavar la ropa interior.

Si la inflamación y el dolor de clítoris comenzaron en cuanto cambiaste alguno de tus productos de cuidado íntimo, tal vez esa sea la causa. Consulta al ginecólogo para descartar o confirmar cualquier sospecha.

Consejos para no sentir dolor en el clítoris

Recuerda que el clítoris es una zona con una alta sensibilidad, por lo que debes tener cuidado al estimularlo y al darle la higiene adecuada, por ello te damos los siguientes consejos:

-No ocultes lo que te pasa pensando que es anormal, la inflamación y el dolor de clítoris pueden ser más comunes de lo que piensas.

-Cuida la lubricación durante el sexo, lo que puedes lograr con juegos previos o el uso de lubricante íntimos a base de agua.

-Encuentra con tu pareja la estimulación del clítoris adecuada y placentera, no es necesario hacer movimientos bruscos.

-Mastúrbate para conocer tu cuerpo y el tipo de estimulación que se siente bien para ti.

-Relájate durante el sexo, si es necesario déjate llevar por tus fantasías más íntimas y siempre expresa lo que te gusta y lo que no.

Si la inflamación y el dolor de clítoris persisten, consulta al ginecólogo y sigue al pie de la letra sus recomendaciones.

