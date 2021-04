Hidradenitis supurativa, enfermedad de la piel que se confunde con ETS

Las Enfermedades de Transmisión Sexual o ETS son muy comunes actualmente y existen muchas señales de que se padecen, como los granos o los bultos en los genitales. No obstante, hay otros padecimientos como la hidradenitis supurativa que causan síntomas similares y que se confunde fácilmente con las infecciones sexuales.

Es importante aprender a diferenciar los problemas que pueden surgir en los genitales, pues cada uno requiere de un tratamiento especial y es causado por factores específicos.

Por ello, te hablaremos de la hidradenitis supurativa, una enfermedad de la piel que afecta zonas delicadas y muy expuestas a la fricción como las axilas, las ingles y los genitales.

Hidradenitis supurativa se confunde con ETS

Expertos de Mayo Clinic definen a la hidradenitis supurativa como una afección cutánea que provoca la formación de pequeñas y dolorosas protuberancias debajo de la piel.

Estas protuberancias o granos se pueden abrir y causar muchas molestias. Se presentan principalmente en áreas donde la piel se roza constantemente, sobre todo en la zona de los genitales y el área anal.

Entre los principales síntomas que advierten la hidradenitis supurativa destacan los bultos dolorosos o protuberancias con pus, brotes frecuentes que no mejoran, inflamación, mal olor y molestia en la zona.

Generalmente, comienza con la aparición de una sola protuberancia dolorosa debajo de la piel que persiste durante semanas o meses y más tarde, se forman más. Si se agrava, pueden generarse micro túneles que conectan las protuberancias entre sí debajo de la piel y causan heridas y supuración con mal olor.

Afecta las relaciones sexuales

Al ser tan desconocida, la hidradenitis supurativa en genitales puede llegar a confundirse con una enfermedad sexual, lo que dificulta su diagnóstico.

(Foto: Pexels)

Los factores que pueden aumentar el riesgo de padecerlo son el sobrepeso, el estrés, los cambios hormonales, el calor o la humedad y la actividad sexual intensa.

Cuando aparece no solo genera molestias, sino que afecta la calidad de las relaciones sexuales, pues hay dolor y un olor desagradable que de inmediato baja el deseo sexual. Además, las protuberancias suelen dejar cicatrices o marcas poco estéticas, lo que genera inseguridad y baja autoestima en quien lo sufre.

Consejos para vivir con este padecimiento de la piel

Lo primero que debes saber si padeces hidradenitis supurativa es que no debería ser un impedimento para disfrutar del placer sexual. Si te incomoda tener intimidad con la pareja, puedes optar por la masturbación, siempre con cuidado de no empeorar las heridas.

(Foto: Freepik)

Habla con tu pareja acerca del padecimiento, pero no lo expongas como si fuera un problema muy grave porque no lo es, si no te muestras preocupada, créenos que la otra persona tampoco lo hará.

Si sospechas que tienes hidradenitis supurativa busca un tratamiento con especialistas en salud de la piel y cuida la higiene y el bienestar de tus genitales procurando usar condón en todas tus relaciones sexuales.

(Con información de Mayo Clinic, El Confidencial y MedlinePlus)